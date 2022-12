Mehmedović: “Osmorki”, SNSD-u i HDZ-u jedini cilj je ukloniti SDA

U izjavi za medije nakon susreta koje je imala sa regionalnim i EU zvaničnicima, Cvijanović je govorila o spremnosti EU da BiH da kandidatski status, ali je dotakla se i nezaobilazne teme, a to je blokade, piše Source.

– Finansijska podrška, koja će u različitim oblastima biti dodijeljena zemljama regije, dobrodošla je, ali nužno je i da budu deblokirana sredstva koja se odnose na infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj. U tom smislu, mi smo u prethodnom periodu dobijali obećanja da će se to i desiti. Ukoliko to ne bi bilo tako onda bi u Predsjedništvu BiH i drugim institucijama morali i mi blokirati sredstva za FBiH, a to ne bi bilo dobro ni za jedne ni za druge. To sam i danas rekla svojim sagovornicima – istakla je Cvijanović dodajući da su “konačno i akteri koji se dogovaraju o formiranju vlasti u BiH na liniji toga da se nikome ništa ne blokira”.

SAMIT U TIRANI

Državni zastupnik SDA Šemsudin Mehmedović kaže da su “blokade politički diskurs Cvijanović”.

– Cvijanović dolazi iz takvog političkog miljea blokada, za račun Srbije i RS-a, a sada i Hrvatske, jer su njihovi stavovi koordinirani. Očigledno je da je projekat uklanjanja SDA iz svih nivoa vlasti zajednički imenitelj SNSD-a, HDZ-a i “Osmorke”, a koordinira jedan od stranih ambasadora. Ni sankcije, ni “crne liste” ni očigledni kočničari NATO i EU puta BiH nisu problem, već samo SDA. Nije više važno ni legitimno predstavljanje, već samo smeta SDA. Nažalost, kako vrijeme odmiče, stavljaju se u funkciju razna udruženja, pojedinci koji treba da legitimiraju takav pristup, i njih i Schmidta – kaže Mehmedović.

Nadalje, on ističe kako očekuje zaokretanje u tom pravcu i nekih medija “kojim će se naći na nišanu svako ko se suprotstavi tom projektu”.

– Cilj je delegitimizacija SDA i njeno uklanjanje iz političkog života. Nažalost i sama SDA im je svojim potezima išla na ruku. Bojim se da ono što nam slijedi nije ohrabrujuće, jer se našim političkim bićem pokušava provesti sve što Beograd i Zagreb očekuju, a što više ni ne kriju – zaključuje Mehmedović.

