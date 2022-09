Stručnjaci nakon pobjede Meloni: Hoće li unutar EU-a nastati osovina Rim-Varšava-Budimpešta?

Pobjednica talijanskih izbora Giorgia Meloni na prvi pogled možda ima puno toga zajedničkog s jako konzervativnim vladama u Poljskoj i Mađarskoj, ali stručnjaci smatraju da bi u realnoj politici bilo kakav krajnje desni savez mogao brzo pokazati svoja ograničenja. Reakcije na jako dobar nedjeljni rezultat Melonine stranke Braća Italije bile su suzdržane u stupovima europskih integracija poput Pariza i Berlina, ali Varšava i Budimpešta toplo su im na tome čestitale.

“Nikada prije nam nisu toliko trebali prijatelji koji dijele viziju i zajednički pristup Europi”, komentirala je mađarska vlada, dok je Poljska pozdravila Meloninu „veliku pobjedu”. “Mađarska i Poljska su i više nego zadovoljne tim izborima, kao prvo jer zbog njih popušta pritisak na njihove zemlje u EU, a kao drugo zato što utiru put zajedničkoj fronti”, rekao je Jordan Božilov, direktor bugarskog think-tanka Sofijskog sigurnosnog foruma.

Talijanski izbori održani su ubrzo nakon švedskih na kojima je krajnja desnica također doživjela uzlet. Ali s krajnjom desnicom na vlasti u jednoj od najvećih članica Europske unije i jednoj od njezinih osnivačica, Mađarska i Poljska mogle bi biti daleko manje izolirane u svojim bitkama s Bruxellesom zbog vladavine prava. Štoviše, Rim, Budimpešta i Varšava sada će biti usklađeni u socijalnim pitanjima, odnosno u svojem protivljenju islamu, pobačaju i pravima LGBT osoba. “Zajedno ćemo poraziti cinične i razmažene eurokrate koji uništavaju Europsku uniju, krše ugovore, uništavaju našu civilizaciju i promiču LGBT agendu!”, istaknuo je zamjenik poljskog ministra poljoprivrede Janusz Kowalski u tvitu čestitajući u ponedjeljak Meloni.

Meloni također dijeli viziju svojih potencijalnih saveznika o kršćanskoj, bijeloj Europi suverenih nacija. “Mađarska i Poljska zemlje su koje žele promijeniti EU iznutra i to ne skrivaju. Do sada im to ne polazi za rukom, ali definitivno će biti pokušaja uspostave osovine Rim-Budimpešta-Varšava”, rekla je Tara Varma, direktorica pariškog ureda Europskog vijeća za vanjske odnose. No zahtjevi takvih stranaka za potpunim izlaskom iz EU-a zadnjih su se godina već ublažili imajući u vidu kako je završio brexit, dodala je. Umjesto toga, ta bi osovina mogla postati „remetilački faktor” u Bruxellesu. „Jedan korak naprijed, dva nazad, mogli bi sprječavati napredovanje EU-a koristeći istodobno i dalje zajedničke fondove”, rekla je Varma. Podjele oko Rusije Fronta utemeljena na vrijednostima mogla bi se ipak urušiti na pitanju rata u Ukrajini i odnosa EU-a s Rusijom.

Dok je Meloni do sada pratila Varšavu u izjavama potpore Ukrajini i europskim sankcijama Rusiji, mađarski čelnik Viktor Orban, blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, tome se protivi. “Meloni će u nekom trenutku morati birati između Poljske i Mađarske”, prognozirala je Varma. Ne očekuje se da će čelnica Braće Italije prilagođavati svoje stajalište onome svojih mlađih koalicijskih partnera, Silvija Berlusconija i Mattea Salvinija, koji su naklonjeniji Moskvi.

“Meloni podržava sankcije protiv Rusije i Braća Italije bliža su poljskoj vladajućoj stranci Pravu i pravdi (PiS) nego mađarskom Fideszu”, rekao je mađarski analitičar Patrik Szicherle. Meloni „šalje ispravne poruke u vezi Ukrajine”, dodao je Martin Quencez iz Marshallovog fonda za Njemačku, ističući da je Italija pouzdan američki oslonac u NATO-u. Kada je izaberu za premijerku, ona „ima dobre razloge za dobre odnose s Bruxellesom, a ne da se upušta u oštru bitku”, rekao je Paolo Modugno, profesor talijanske civilizacije na pariškom sveučilištu Sciences Po.

“Meloni je jako dobro svjesna problema talijanskih građana, njihova straha od inflacije i gospodarske situacije. Ona hitno mora rješavati tu krizu, a ne preuzimati ideološke rizike”, dodao je. Analitičari sugeriraju da će izbor ministara nove vlade, posebno kad je riječ o financijama i vanjskim poslovima, biti jasan znak kako se Meloni misli pozicionirati u Europi, prenosi vecernji.

