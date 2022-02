Izetbegović o izmjenama Izbornog zakona: Nije nemoguće da se sporazum postigne

Nakon sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH medijima se obratio Bakir Izetbegović, dopredsjedavajući ove institucije i lider Stranke demokratske akcije (SDA).

Poručio je da je dijalog dobrodošao, ali samo treba da se zna ko može razgovarati o državnim pitanjima, dodavši kako neće govoriti o državi BiH na nivou entiteta, već na nivou državnih institucija i predstavnika.

Zašto bi kompletna BiH trpjela sankcije?

Kaže da Hrvati nisu ugroženi, naprotiv, imaju sve.

– Hrvati imaju sve mogućnosti da zaustave sve što žele na nivou Federacije i na nivou države. I u Vijeću ministara i domovima naroda, pored toga imaju i entitetsko glasanje, tako da je zaista priča o ugroženosti deplasirana. Ako je iko ugrožen, onda je to Bosna i Hercegovina i njeni privrednici – kazao je Izetbegović.

Dotakao se zaustavljanja projekata razvojnih za našu zemlju.

-U vezi sa zaustavljanjem projekata razvojnih za Bosnu i Hercegovini, ja mislim da je to jedna loša strategija. Ja sam to kazao Varhelju kada mi je izložio plan. Zašto bi kompletnu BiH, pa čak i entitete, treba ustvari sankcije usmjeriti precizno hirurški na one koji prave probleme, a ne na narod i Bosnu i Hercegovinu.

Tako da mislim da je to jedna strategija od koje će se odustati. Čemu dalje mučiti, produbljivati siromaštvo i zaustavljati razvoj BiH, time se ništa neće postići – poručio je Izetbegović.

Treba biti hrabar i agresiju zaustaviti na vrijeme

Kada je riječ o dešavanima u Ukrajini, Izetbegović je kazao da je to što se dešava protiv međunarodnog prava i onoga što su UN definisale kada je u pitanju nepromjenjivost granica.

– Mislim da mi moramo reći, što kažu, “bobu bob” a “popu pop”. Takva stvar se, naravno, može prenijeti na Balkan i izazvati izvjesnu interferenciju, ohrabriti, inspirisati neke na Balkanu da možda mogu silom neke stvari rješavati, što bi bilo jako loše. Tako da po meni ovu stvar treba zaustavljati na vrijeme, agresiju treba zaustavljati na vrijeme i tu treba biti hrabar. Tu ne treba, što bi rekli, “hodati po jajima” – ističe predsjednik SDA.

Izetbegović kaže da izbori mogu biti odgođeni maksimalno jedan mjesec.

– Izbori mogu biti odgođeni maksimalno jedan mjesec. Da li je to oktobar ili novembar, izbori će se desiti. Naravno bilo bi dobro da riješimo sve ono što bi se riješilo izmjenom Izbornog zakona. Prije svega mislim na implementaciju presuda Ustavnog suda i Suda za ljudska prava iz Strazbura – kazao je Izetbegović, a onda se dotakao jučerašnjeg navodnog sastanka u Mostaru.

Ne znam ništa o sastanku u Mostaru

– Gospodin Čović pokazuje sebi svojstven optimizam. Jučer je navodno trebao da bude neki sastanak u Mostaru koji se nije desio. Ne znam uopće o čemu se radi. Niti sam bio pozvan, niti je recimo gospodin Radončić bio pozvan, s njim sam komunicirao jučer.

Mi smo tu da pokušamo. Nemam najava od prijatelja međunarodne zajednice da će dolaziti. Vjerovatno oni očekuju da se stavovi približe pokušali smo bilo je tu nekih pomaka, konkretno kada je u pitanju federacija. detalje neću danas govoriti o tome, ali nije nemoguće da se neki sporazum postigne.

Znamo šta je naš stav i ako se on realizira i ako bude bilo sluha za njega, u pitanju je funkcioniranje Federacije BiH, može zaista doći do sporazuma – rekao je Izetbegović.

