Sanja Vulić: Nije Amerika nametnula sankcije, imamo ljude koji su Bošnjaci iz Sarajeva, koji rade u Ambasadi SAD

Zastupnica SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine Sanja Vulić rekla je za ATV da “bez obzira koliko Amerika ulaže u medije, oni ne mogu dostići taj nivo gledanosti niti uticaj na građane Republike Srpske koji zapravo želi Amerika”.

– Nije Amerika nametnula sankcije. Imamo ljude koji su Bošnjaci iz Sarajeva, koji rade u Američkoj ambasadi, oni su ti koji kreiraju politiku kako treba prema Republici Srpskoj Nelson(Eric Nelson, ambasador SAD u BIH, op.a.) i razni Nelsoni da se ponašaju. Ono što oni napišu o Republici Srpskoj, a to se svodi na nivo čaršijskog trača, to se plasira kao informacija. To je jako neozbiljno. Mnogo sam razočarana. Jedna država poput Amerike se svela na taj nivo da na bazi čaršijskog trača kreiraju politiku kako će se odnositi prema Republici Srpskoj – rekla je, između ostalog, Vulić.

Govorila je i o visokom predstavniku Kristijanu Šmitu (Christian Schmidt) negirajući njegovu legitimnost, kao što to čini njen stranački šef.

Također, rekla je da je Šmit najavio “politički atentat na Dodika”.

Na ovom linku možete pogledati gostovanje Sanje Vulić, zastupnice SNSD-a, na Alternativnoj televiziji, kojoj je Amerika nedavno uvela sankcije, prenosi Avaz.

Facebook komentari