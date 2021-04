Komšić o „non-paperu“: Naši „evropski prijatelji“ su izgleda brzo zaboravili historijska iskustva i Hitlera

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je, komentarišući „non-paper“ ili neslužbeni diplomatski dokument koji govori o idejama razgradnje BiH, poručio danas u Sarajevu kako je tragično što se sve ovo dešava pod evropskom kućom, te kako su „evropski prijatelji“ BiH brzo zaboravili historijska iskustva i Hitlera, javlja Anadolu Agency (AA).

Komšić i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović odali su počast i položili cvijeće na mezarju Kovači povodom 15. aprila, Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Komšić je nakon polaganja cvijeća prokomentarisao „non-paper“ rekavši kako po tom dokumentu BiH ne bi ostala.

„Oni tu vide neku varijantu koja je nama bila ponuđena prije nego što je rat počeo, i u ratu je nuđena. Dakle, male državice bošnjačke, ili kako oni to kažu muslimanske. Zašto pominjem to, zato što je taj papir, ta politika, sve to što rađa te ideje, koja je danas nažalost na vlasti u pojedinim evropskim zemljama, u dubini duše je motivirana antiislamizmom i antisemitizmom. To je ono pravo zlo o kojem treba da pričamo”, rekao je Komšić.

Ipak, podvlači kako ovo nisu nove stvari, da se to pojavljivalo i ranije, ali da nije imalo ovu formu i takvo političko zaleđe.

“Ne treba vam slon upasti u oko da biste vidjeli da slon ide na vas. Dakle, nisu ovo stvari od jučer niti su iznenada, sve je to već pripremano i Bog zna šta će sve izaći u narednim danima vezano za ovu priču”, rekao je Komšić.

Istakao je kako je ekstremni fašizam, koji je i nacionalizam i šovinizam, a koji je preuzeo vlast u pojedinim evropskim zemljama, dobio institucije na raspolaganje, poput diplomatskog aparata, obavještajnih službi i cijele državne infrastrukture, te da je sada opasniji prije nego se dokopao tih instrumenata vlasti.

“Mi, izgleda, više ne možemo da govorimo o nekoj umjerenoj kršćanskoj desnici koju je Evropa poznavala nakon Drugog svjetskog rata. Sada se suočavamo s nečim što strašno podsjeća na onaj period Drugog svjetskog rata i po meni je najveća tragedija što se sve ovo dešava nekako pod krovom te evropske kuće. Izgleda da su ti naši evropski prijatelji vrlo brzo zaboravili historijska iskustva, zaboravili su Hitlera”, poručio je Komšić.

S obzirom na to da je Komšić nedavno potvrdio da ga je predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor, prilikom nedavne posjete BiH, pitao “Možete li se vi u BiH mirno razići?”, upitan je zašto ranije nije otkrio da mu je Pahor postavio takvo pitanje, na što je Komšić odgovorio kako je “slovenski predsjednik to rekao ne zalažući se za tu ideju”.

Osvrnuvši se i na današnji Dan armije RBiH, Komšić je svim pripadnicima i pripadnicama Armije čestitao ovaj dan, te poručio da “možda to danas izgleda tako, ali nismo mi to džaba radili i nisu ovi ljudi koji su ovdje pokopani poginuli uzalud. Obaveza je da ih se sjećamo i ne damo da se upropasti ono za šta su poginuli.”

Facebook komentari