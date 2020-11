Jelena Trivić progovorila o Drašku Stanivukoviću, pa poručila biračima: “Izvinjavam se svima”

Odlučila je ostati u Narodnoj skupštini RS, a govoreći za “N1” izvinila se biračima koji se “na neki način osjećaju iznevjerenim”.

Trivić ja u Danu uživo kazala kako će biti na raspolaganju novo gradonačelniku, kako je to i ranije govorila, te da će to raditi s njim pro bono.

“Mislim da u NSRS trebam ostati, da su to teme na kojima sam se ja izbrusila kao narodni poslanik i sa kojih tema treba da uđem u izbore 2022. Bavim se isključivo analizom rada Vlade RS“, kazala je Trivić.

Na pitanje da li je iznevjerila povjerenje birača koji su glasali za nju, kazala je da “izborni zakon to dozvoljava“.

“Može se tako i posmatrati. Ako ja kažem zaista da ću u radu s Draškom donositi ključne odluke za Grad onda ne vidim da je to povjerenje iznevjereno. To što ću ja ostati u NSRS, držati vatru, ostati bez mene i Dršaka u ovom momentu kada nam je Poslovnik ograničen, politički bi bilo kontraproduktivno za samu političku scenu. Izvinjavam se svim biračima koji se na neki način osjećaju izdanim. Jednostavno utisak koji smo morali Draško i ja ostaviti, a to sam rekla i tokom kampanje ni Draškova kandidatura bez mene na listi ne bi bila ista“, kazala je Trivić.

Govoreći o Stanivukovićevoj pobjedi koji su neki nazvali “pirovom” s obzirom da u Skupštini Grada Banjaluka neće imati većinu, Trivić je kazala da treba sačekati konstituirajuću sjednicu i vidjeti kako će se stvari odvijati.

“Vidjeli ste da je dan nakon gospodin Dodik natjerao svoje koalicione partnere da potpišu sporazum da neće ulaziti u skupštinsku većinu s nama i partijama koji smo podržavali Draškovu kandidaturu. Vidjet ćemo šta vrijeme može donijeti. Gradonačelnik ima određena ovlaštenja i može ih realizovati bez skupštinske većine i obratno. Nadam se da će svi imati dovoljno pameti da građani Banjaluke ne trpe. Ono što je Dodik uradio dan nakon izbora je za njega bilo politički kontraproduktivno, bilo je tu puno emocija, ali na taj način iskazati ljutnju prema građanima jer su glasali kako su glasali nije politički mudro. Mislim da će ipak postojati neko zrno svijesti da zbog svih ovih naših političkih razmimoilaženja koja su evidentna može doći do nekog vida normalnog funkcionisanja grada što bi bilo u interesu građana. Nijedna politička pobjeda ne može biti ‘pirova’ jer dobiti Banjaluku u uslovima koji su bili kada je vlast bila ubijeđena da će je zadržati, mislim da je to jedan veliki rezultat“, rekla je Trivić.

Govoreći o eventualnoj koaliciji PDP-a s DNS-om kazala je kako bi, kada bi došlo do zvaničnog potpisivanja tof sporazuma, bila razočarana kao funkcioner stranke i obična građanka.

“Još se ozbiljno unutar stranke ne razgovara o tome. Treba vidjeti da li DNS može opstati bez funkcija, da li su se razmimoišli sa SNSD-om u ključnim stvarima kao što je politika i vrijednostima ili su se posvađali oko podjele plijena, a mislim da je ovo drugo. Ako su to motivi izlaska ne vidim kako nam mogu biti stvaran partner u mijenjanju sistema RS.

DNS treba katarzu“, kazala je Trivić.

Na pitanje da li bi bila kandidat za predsjednicu RS, Trivić je rekla kako je još rano govoriti o tome, ali da ne bi bježala od toga.

“Čeka nas ozbiljna analiza i pred nama su nešto manje od dvije godine i pitanje je kako će rejtinzi biti nas pojedinačno pred izbore 2022. Čast mi je, RS je moja duša, ali neka bude kanadidat onaj koji ima najveće šanse da pobijedi. Ako to budem ja rado ću prihvatiti“, istakla je.

Komentirajući novo zaduženje BiH kod MMF-a kazala je kako “sama činjenica da ne možemo bez tog kredita govori sama pose bi gdje se BiH nalazi“.

“Naše vlade, uglavnom entitetske, već godinama pišu kako sprovode jedne te iste reforme i godinama se ponavlja reforma javnih preduzeća, javne uprave, registar zaposlenih u javnom sektoru, reforma u zdravstvenom sistemu – sve to čitamo iz godine u godinu a da nikakvih pokazatelja nemamo dokle se došlo, koliko je od reforme ispunjeno i šta nas čeka ubuduće. MMF je ozbiljna institucija koja isto tako želi plasirati novac, mislim da će sada biti neki strožiji uslovi“, zaključila je Trivić.

