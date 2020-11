Stanivuković: Za vrijeme mog mandata neće biti gej parade u Banjoj Luci

Izabrani gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković kazao je večeras da za vrijeme njegovog mandata neće biti održana Parada ponosa, odnosno gej parada.

Govoreći u Centralnom dnevniku na Face TV, a odgovarajući na pitanje da li bi podržao paradu ponosa u Banjoj Luci, rekao je da je dovoljna jedna u Sarajevu.

– Smatram da su to vrijednosti koje ne treba na taj način da se promovišu na trgovima. To nije u duhu naroda kojem ja pripadam – rekao je Stanivuković, uz dodatak da niko nije ugrožen.

Dodao je da za vrijeme njegovog mandata neće biti gej parade u Banjoj Luci. Istaknuo je da nije dobio takvu inicijativu, odnosno da još nije ni preuzeo dužnost.

– Ja mislim da to ne treba biti u Banjoj Luci, to je moj stav – rekao je on.

Istaknuo je da entiteti treba da se takmiče u tome ko će biti bolji.

– Ja šaljem jednu ljudski poruku, ovdje se može živjeti normalno – rekao je Stanivuković.

Dodao je da je u središte svoje politike stavio čovjeka, te da ne dijeli ljude po vjeri ni po naciji.

On je rekao da je Republika Srpska stvorena „borbom srpskog naroda“, te da je trajna i neupitna. Na pitanje šta mu je Srbija, rekao je: majka.

Stanivuković je rekao da je poslije svih ružnih riječi počeo razmišljati da li voli doći u Sarajevo. On je spomenuo negativne napise pojedinih medija o njemu.

Na pitanje ko ga odbija, rekao je: “Mediji, zato što me pogrešno interpretiraju, zato što nazivaju moj narod pogrdnim imenima”. Naveo je primjer jednog sarajevskog portala koji ga je nazvao „sramotni Draško Stanivuković, prenosi “Avaz“.

