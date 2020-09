Elmedin Konaković: “Spremna je smjena Vlade KS, imamo podršku i bez SBB-a”

Predsjednik Naroda i pravde (NiP) i zasigurno jedno od prvih lica opozicije u Kantonu Sarajevo Elmedin Konaković jučer je najavio smjenu Vlade KS kazavši da je to moguće izvesti i bez zastupnika Saveza za bolju budućnost (SBB).

Tačnije, on je u gostovanju na “N1 televiziji” istakao da se političkoj opciji na čijem je čelu Fahrudin Radončić ne može vjerovati, ali smatra da su shvatili šta su učinili izlaskom iz šestorke.

On je dodao kako će zahtjev za smjenu aktuelne vlade biti pokrenut i prije održavanja lokalnih izbora koji su najavljeni za novembar, ali je podvukao kako bi bilo loše ovaj potez vezati za izbornu kampanju s obzirom na to da kompletna procedura smjene traje i do nekoliko mjeseci.

“Mi radimo jedan ozbiljan posao. Moramo vidjeti šta SBB zaista radi. Njima se ne može vjerovati s obzirom na to da sve što su uradili dosad, čas su ovdje – čas su tamo. Moguće je da su shvatili šta su zapravo uradili izlaskom iz šestorke i ako jesu shvatili vidjet će se to brzo na njima. Mi imamo ruke bez SBB-a, nisam fan velike saradnje s SBB-om, ali ja nisam lider četvorke. Postoji ideja da se šire od sarajevskog kantona reformiše vlast“, kazao je Konaković uz još jednu napomenu da on lično nema povjerenja u SBB.

