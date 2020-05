Izetbegović: Nisam bio u trezoru, u SDA Novalića nismo pitali za respiratore

Odgovarajući na pitanje da li se krio u trezoru tokom agresije na BiH, predsjednik SDA naveo je “da nema stvari koju je jedan muškarac dužan raditi kada su njegov narod i zemlja napadnuti, a da on to nije radio”.

“Dakle, nijedne. Ni one najteže, najopasnije, gdje se glava gubi. I to više puta. Ne vjerujem da je iko osim Željka Komšića, od ovih visokorangiranih političara, to radio što sam ja radio. Ali dio Bošnjaka voli da cijepa svojima dlaku na četvero. Naravno da nisam bio u trezoru”, kazao je Izetbegović.

Upitan za aferu s nabavkom respiratora, i to što se sporne nabavke dovode u vezu sa SDA, Izetbegović je kazao da se tada u svijetu oprema panično nabavljala, ne pitajući za cijenu.

“Mi se danas pitamo “Novaliću, zašto nisi insistirao da ti odgovore kakav je to respirator, šta to nabavljate… Pa niko u toj Vladi nije to pitao, pa mi u SDA Novalića nismo pitali. Niko nije ni bio svjestan šta se dešava, jer niko i ne zna osim možda stotinjak anesteziologa, specijalista u BiH šta je respirator, a i oi oni ne znaju šta je kineski respirator… tako da se napravio strašan previd, nije se pitala struka. Otkud Fadil Novalić da zna da se nije pitala struka”, kazao je Izetbegović.

Konstatirao je kako je sada pritisak na jednog čovjeka i kako je “ovaj njegov Ganibegović išao u nekoj panici kod advokata da vidi o čemu se radi, da pomogne svom šefu…”

“Neko ustupa taj posao, neko iz Zavoda za javno zdravstvo… moramo kazati koji je to respirator, pa nije to Fadil Novalić”, kazao je, između ostalog Izetbegović.

Konstatirao je da se pogrešno se kupilo, da se “greške dešavaju kad pustite ljude da nabavljaju kako hoće i od koga hoće”.

“Mislim da će se sad ustanoviti još grešaka”, kazao je Izetbegović, te najavio da će “SDA sklanjati i s pozicija”.

Izetbegović je govorio i aferi “Asim”. Podsjetio je da se Asim Sarajlić povukao sa svih pozicija u stranci a da je Semira Efendića kritikovao što to nije prijavio prvo SDA.

Na upit da jedan broj članova SDA, kao što su Denis Zvizdić i Aljoša Čampara počinju drugačije da razmišljaju i da kritiziraju SDA Izetbegović kaže:

“Neki ljudi su nezadovoljni, imamo nezadovoljstvo i Sarajevo, evo Čampara, koji smatra da ova ekipa koja je pobijedila u Sarajevu ne može uraditi ništa na napretku. Ja se ne slažem s njim. Fikret Prevljak je vodio brigadu, znat će voditi i stranku. Zna s ljudima, nije završio Sorbonu, nije neki intelektualac, ali je čovjek iz naroda. Gospodin Čampara ima pravo na svoje mišljenje i da diskutuje drugačije. Ne možemo mi natjerati nikoga kako da misli. Ali kad se dogovorimo kako ćemo glasati onda se to mora poštovati. Ja ne vidim dalje, osim Čampare koji je jako nezadovoljan, nikoga drugog. Ima nezadovoljstvo i kod Efendića, to su ljudi koje ja cijenim. Da vam pravo kažem ja volim Čamparu, drag mi je. Ima on svoju energiju. Mislim da će ostati s nama. On smatra da je njegova uloga da popravlja SDA.

