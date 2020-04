Ministar Zlatan Klokić izašao iz karantina

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, kod koga je ranije utvrđen korona virus, danas je pušten na kućni oporavak poslije dvosedmičnog boravka u karantinu u Studentskom domu u Banjaluci.

Klokić je rekao “Srni “da je stigao kući u Prnjavor nakon što su dva testa, urađena prethodnih dana u Banjaluci, pokazala da je negativan na prisustvo virusa.

– Osjećam se odlično i po preporuci epidemiologa boravit ću još 14 dana u kućnoj izolaciji. Nakon toga očekujem da se vratim svojim aktivnostima – rekao je Klokić.

On je izrazio nadu da će se do tada popraviti stanje u vezi sa virusom u Srpskoj, okruženju, Evropi i svijetu i da će doći do stabilizacije kada je riječ o epidemiji.

