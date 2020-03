Čović izjednačio “probosanske” sa nekadašnjim “projugoslavenskim snagama”

Upitan da prokomentariše “aferu Asim” o kupovini glasova, uz dodatak da je član Predsjedništva Željko Komšić kazao da je “čuo i za mnoge gore stvari”, Čović je kazao:

“Taj bošnjački član Predsjedništva je izabran na isti način od istih ljudi, to je posao za SDA i institucije. Tamo gdje je kriminal, tu je prekršajni zakon. Ako nisu riješili to kada su birana dva bošnjačka člana Predsjedništva, nadam se da će sada”, piše “N1“.

Biskupi su se sastali u Banjaluci, jedan od zaključaka je bio da je “Izborni zakon nepravedan za Hrvate”.

“Snažna poruka svima nama ali i obaveza i odgovornost svih nas. Danas je unutar SDA, do jučer je to samo dodatak SDA-u u vezi nekih drugih stvari. Oko Ustavnog suda, sudova, CIK-a; mi ćemo poštivati sve odluke koje su pravomoćne, morate ih poštivati, slagali se ili ne. Sa ovom se nismo slagali, dobro je da je Katolička crkva postakne razmišljanje u IZ i svim drugim vjerskim institucijama da takve stvari nisu dobre za BiH”, kazao je.

Čović je potom poručio da je za domovinu BiH gdje su svi jednakopravni.

“Često čujemo “probosanske snage”, često i da ne povrijedim nikoga… Da možemo crtu jednakosti povući sa projugoslavenskim snagama iz devedesetih, skoro ista struktura je bila “očuvanja države”, “očuvanja prostora”… Hajmo mi danas sačuvati našu domovinu BiH. Referendumsko puitanje obilježavamo na različite načine. Jesmo li ostvarili odgovor na to pitanje o ustroju BiH? To mi neko može zamjeriti da sam na nekoj strani, ne, ja sam na strani BiH gdje će svi narodi biti jadnakopravni i gdje će se pođštivati Ustav do kraja. Ne dozvolimo da neko uime nas govori da obilježava nešto veliko. Hajmo prvo donijeti zakon o državnim blagdanima da svi mogu slaviti. Ovo je naša domovina i želimo živjeti ovdje i praviti je da bude evropska”, prenosi “N1“.

