Zajednički prijedlog: SNSD i HDZ traže odlazak stranaca iz Ustavnog suda BiH

Novaković Bursać je navela da je zakon upućen u redovnu parlamentarnu proceduru, napominjući da je “potpuno u skladu s preporukama Evropske komisije, zasnovan na Ustavu”.

“Ono što je nama najznačajnije,mislim da je zasnovan na realnim potrebama ovog društva da sazrije. Naše je mišljenje da sređivanje stanja u državi treba da krene od najviših instance”, kazala je Novaković Bursać.

Po njenim riječim, predloženi zakon je moguće mijenjati, u redovnoj je proceduri, a vidjet će da li će biti potrebno i organiziranje javnih rasprava, piše “Radio Sarajevo“.

“Predloženi zakon ima šest članova. Predviđeno je da mandat stranih sudija koji su do sada birani od strane predsjednika Evropskog suda za ljudska prava prestaje danom stupanja na snagu ovog zakona. Predviđeno je da nove sudije budu, prije svega, državljani BiH, pravnici od ugleda u svojoj struci i u društvu, da ih bira Predsjedništvo, a da izbor potvrđuje Dom naroda”, pojasnila je Novaković Bursać.

Na novinarsko pitanje da li će poslanici iz RS-a nakon toga učestvovati u radu Parlamentarne skupštine BiH i u odlučivanju, odgovorila je da učestvuju u radu parlamenta, učestvuju u radu komisija.

“A to kakve će naše odluke biti, to je naše individualno pravo, svakog poslanika pojedinačno, a tako i klubova. Sutra će biti normalno zasjedanje Predstavničkog doma, samo kakve će odluke biti to ćemo mi odlučiti”, kazala je Novaković Bursać.

