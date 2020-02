Komšić: Pokušaj Dodika da potpuno onemogući imenovanje stranih sudija

“Na kraju krajeva, ja ne bih učestvovao u konsultacijama jer je to pravo predsjednika Evropskog suda. Ovdje je nešto drugo posrijedi, mogu da naslutim. Ovdje je bio pokušaj gospodina Dodika da kroz procedure koje će on da intepretira da se potpuno onemogući imenovanje stranih sudija od strane predsjednika Evropskog suda. To mu neće biti dopušteno da se razumijemo. Ako neko misli da je neko naivan ovdje u zgradi i da će onemogućiti imenovanje sudija, taj se grdno vara. U neku ruku mogu da razumijem kolegu Dodika, on dolazi iz dijela BiH gdje je njegova riječ zakon i prva i posljednja. On se mora navići da čita dokumente, da dolazi na posao, mogao je tražiti šta hoće, ali očigledno mu je to negdje promaklo”, kazao je Komšić, prenosi “N1“.

Dodao je da je Dodik glasao po svim tačkama dnevnog reda.

“On je glasao po svim tačkama dnevnog reda, ali je bio za jednu koju smo usvojili. Tačku oko pomilovanja. E sad, šta su oni zaključili u NSRS, da li učestvuju ili ne to je njihova stvar, ali je činjenica da je gospodin Dodik došao na sjednicu i odlučivao”.

Dodik je najavio da će biti protiv odluke o privremenom finansiranju?

“To je problem sa gospodinom Dodikom. Ne pita se on tu. Ja ne znam šta rade ti ljudi oko njega. Ne pita se on u tu odluku, ako je već spreman preuzeti taj rizik, neka odgovara ljudima zašto nemaju plaća, zašto ljudi u institucijama nemaju plaće. Ja se sa tim na njegovom mjestu ne bih igrao. Nekad mislim da je on taoc svojih riječi i postupaka i onda se mora vratiti korak-dva unazad da bi se opravdao. To je bilo oko NATO-o. Sada radi opet takve poteze. On zna da mu niko neće u Sarajevu dopustiti da politički bilo koga namagarči ili izigra. Ali da ti stalno misliš da smo dužni samo da tebe slušamo i izjašnjavamo samo o onome što ti želiš, to je djetinjasto. Ja čak sa djetetom nemam tu vrstu problema. Polako, postoje procedure. Ako misli da je nešto ovdje prekršeno, nek se obrati Ustavnom sudu”.

Kako odgovara na Dodikov poziv na ostavku?

“Ja odgovaram da mogu razumjeti neka njegova stanja, ali ne mogu raspravljati sa njegovim bjesnim glistama o svemu. To što se njemu ne sviđa što sam u Predsjedništvu, e pa morat će da trpi još barem tri godine”, kazao je Komšić i još poručio:

“Neću da se raspravljam s njim i svađam o stvarima o kojima ne odlučujem. To se neće desiti. Ako misli da je nešto prekršeno, slobodno na Ustavni sud i oni će reći sve”.

