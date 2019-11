Mektić otkrio ime svog nasljednika na poziciji ministra

Budući da je Zoran Tegeltija imenovan mandatarom za sastav novog Vijeća ministara – Mektić je odgovorio na pitanje zna li i pretpostavlja li ko će biti njegov nasljednik na mjestu ministra sigurnosti.

“Nije provjereno, ali ono što sam ja čuo da će to biti Fahrudin Radončić, ali to ne mogu potkrijepiti činjenicama, a on je već obnašao tu funkciju. Iskreno, ne veseli me. Veselilo bi me da je sigurnosna situacija kompletna u BiH i Evropi. Najbolje je da dođe čovjek iz bezbjedonosnih struktura koji adekvatno može upravljati ovim problemom. On je nastavnik likovne umjetnosti ili tako nešto. Kako možete očekivati da se bori sa terorizmom i raznim oblicima organizovanog kriminala”, rekao je Mektić za “N1“.

