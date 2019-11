Milorad Dodik: “Nećemo pristati ni na kakve ucjene SDA”

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da problem u formiranju vlasti na nivou BiH nije HDZ, te da odavno ne prati šta govori lider SDA Bakir Izetbegović.

– Odavno znam da sve što kaže nije istina. Dakle, do njih je. Ovdje je jasno da Srpska neće prihvatiti nikakav dokument koji može da liči na priču o ANP. Nismo glupi da kažemo – nazovite vi to kako hoćete, a onda to pošaljete u Brisel i oni to smatraju kao ANP. Zar stvarno misle da smo toliki kreteni? Naravno da nismo – poručio je Dodik.

Podsjećamo, delegacije SDA i HDZ-a BiH, predvođene predsjednicima Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem održale su danas sastanak u Sarajevu.

Prema riječima Čovića, razgovarali su o Izbornom zakonu i dogovorili da se započne proces traženja rješenja.

Kada je riječ o formiranju vlasti na bh. nivou, Izetbegović je naveo da se dogovor ne može postići bez treće strane.

Inače, u Mostaru će se sutra sastati delegacije HDZ-a BiH i SNSD-a, sa liderima stranaka, Draganom Čovićem i Miloradom Dodikom na čelu, piše “RTRS“.

