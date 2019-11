Željko Komšić: “Ne idu ka NATO-u Srbi, Bošnjaci i Hrvati, već država BiH”

Svoj komentar za “Face TV” dao je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

“Jedini koji ne žele u NATO jesu dijelovi, samo dijelovi, političkih elita. Ne idu ka NATO-u ni Srbi ni Bošnjaci ni Hrvati nego država Bosna i Hercegovina“, poručio je u izjavi za “Face Televiziju” predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, komentarišući potrebu dostavljanja ANP-a, nastavka NATO puta i formiranja nove vlasti.

Predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović sinoć je za RTRS rekao da “ako Srbi i entitet Republika Srpska neće u NATO, onda se neće ni ići u NATO“. Izetbegović kaže da ANP nije uslov za formiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, jer on predstavlja, kako je rekao, vladavinu zakona i poštovanje ustavno-pravnog sistema u BiH. On je u razgovoru za “RTRS” još jednom naglasio kako se ANP mora poslati u Brisel jer to predstavlja provođenje ranije usvojenih odluka.

S druge strane, član Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik kaže:

– Naravno da nema puta ka NATO-u. Ne volim komentirati Bakira Izetbegovića. On stalno nešto pokušava nametati, neku pamet i intelektualnost u politici. Sam proizvede probleme pa, onda, daje prijedloge kako da se riješe, kao neki glasnogovornik Predsjedništva BiH i međunarodne zajednice, kao on objašnjava kako da se radi – kazao je Dodik.

On je podsjetio da je Republika Srpska donijela odluku o vojnoj neutralnosti i da će se to poštovati sve dok NSRS ne promijeni stav.

– Ne treba nama to govoriti Izetbegović. Mi smo tu odluku donijeli. Ne može BiH u NATO bez RS. To je možda Izetbegovićevo iznenađenje sada. Nemoguće je poslati ANP, to se ne može desiti. Niti iko radi na ANP-u niti će se to desiti. ANP dokumenta nema, to je samo neka radna verzija – naveo je Dodik.

