DF: “Dodik i Čović nikad neće ostvariti svoje planove”

Čović otvoreno poručuje da je za državu Bosnu i Hercegovinu loše to što on zajedno sa Miloradom Dodikom nije u mogućnosti da svaki put kada bi se za to ukazala prilika glasa protiv interesa države Bosne i Hercegovine.

Ono što je ipak dobro, jeste činjenica da Čović nije u toj mogućnosti, jer bi kako najavljuje danas, i kako to najavljuje njegov partner Milorad Dodik, već do sada NATO put Bosne i Hercegovine već bio likvidiran.

Zahvaljujući građanima Bosne i Hercegovine koji nisu dopustili da se u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine formira koalicija za definitivno razbijanje države Bosne i Hercegovine, borba protiv takvih intencija će se nastaviti, do konačne pobjede državnih ili antidržavnih snaga.

Demokratska fronta na čelu sa predsjednikom Komšićem tu borbu će nastaviti. Nikada Dragan Čović i Milorad Dodik neće ostvariti svoje planove, dok je građana BiH koji će uvijek biti spremni da ih u tome spriječe, prenose “Vijesti“.

