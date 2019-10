Mirko Šarović: “Dodik je u paranoji, RS zbog njega nepovratno tone u izolaciju”

Problem je njegova patološka želja da kontroliše sve u društvu, te činjenica da ne trpi drugačije mišljenje i drugačije politike.

Ocijenio je ovo u razgovoru za “Vijesti” predsjednik SDS-a Mirko Šarović, osvrćući se na niz optužbi i kritika koje je u intervjuu za “RTRS” iznio prvi čovjek SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH na račun opozicionih stranaka u RS.

Dodikova konstatacija da će “biti posljedica” ukoliko se Savjet ministara BiH formira bez SNSD-a, smatra Šarović, može se shvatiti i kao svojevrsna prijetnja.

“Ima on običaj da izriče takve stvari… Mislim da je u svom istupu 30-ak puta pomenuo Branislava Borenovića i mene, čak i na nepristojan način. Dodik u svom haosu i nervozi potpuno nepotrebno podiže tenzije i stvara lošu atmosferu. Problem je njegova patološka želja da kontroliše sve u društvu, te činjenica da ne trpi drugačije mišljenje i drugačije politike. No, to je njegov problem. Mi nismo ista stranka. Razmišljamo drugačije i smatramo da društvo treba mijenjati. On nije osoba koja može bilo šta dati ovom društvu i RS, izuzev problema izolacije u koji RS nepovratno tone“, upozorava Šarović.

Neistinite tvrdnje o podršci statusu quo

Naš sagovornik podsjeća da SNSD više od godinu dana sa svojim partnerima pregovara o formiranju vlasti na nivou BiH.

“Dodik je svoje partnere izabrao sam i niko mu ne smeta u pregovorima. Niko mu ne spori ni da ima najbolji izborni rezultat. No, on se obraća i drugim političkim opcijama, prevashodno SDS-u i PDP-u, te u nama nalazi neke krivce, vjerovatno misleći da opozicija treba da ćuti i ne iznosi svoje stavove. Ne vidim razlog zašto je u paranoji kada je u pitanju opozicija. Što smo glasniji, time više ostvarujemo svoju političku ulogu kao opoziciona stranka“, ističe Šarović, koji je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te novoizabrani poslanik SDS-a u Parlamentu BiH.

Šarović otvoreno postavlja pitanje zašto predsjednik SNSD-a spočitava saradnju SDS-a sa SDA-om.

“SNSD je u savezu sa SDA 13 godina. Grlili su se, ljubili, najavljivali kule i gradove. Dodik opet pregovara sa SDA i ne može da postigne dogovor. Gospodine, imaš priliku i iskoristi je! Nisu ti krivi ni Mirko Šarović, ni Branislav Borenović, ni SDS, ni PDP, niti bilo ko drugi“, kategoričan je prvi čovjek SDS-a.

Prema njegovim riječima, opozicione stranke u RS svjesne su da su njihove šanse za ulazak u novi saziv Savjeta ministara BiH vrlo male i skromne. No…

“Jednostavno moramo da dignemo svoj glas i jasno kažemo svoj stav o aktuelnoj situaciji, posebno o blokadi rada Parlamenta BiH. Rekli smo da ovako više ne može ili ne treba da bude, te da neke stvari treba mijenjati“, napominje naš sagovornik.

Na optužbe srpskog člana Predsjedništva BiH da SDS i PDP pružaju podršku lideru SDA Bakiru Izetbegoviću u održavanju političkog statusa quo, Šarović odgovara: “Nikada nijednu riječ nismo kazali u prilog takvoj tvrdnji”.

“Uvijek smo govorili ‘Izvolite, formirajte vlast. Nemojte nas ništa pitati i uzimati u usta. Imate partnere, pregovarajte sa njima, ali nemojte nas nazivati krivcima za svoj neuspjeh’“, dodaje predsjednik SDS-a.

Deblokirati rad Parlamenta i prijeko potrebni novac

Kako naglašava, problem upravo leži u činjenici da SNSD sa svojim partnerima ne može napraviti iskorak u formiranju vlasti duže od godinu dana.

“Jedina inicijativa koju smo pokrenuli jeste da se odblokira rad Parlamenta BiH, prije svega Predstavničkog doma. Mi imamo svoje predstavnike u ovom domu, legitimni smo i govorimo svoj stav. Zatražili smo održavanje sjednice jer na usvajanje čeka 40 zakona, te mnoštvo sporazuma i ugovora u finansijskoj vrijednosti od dvije milijarde KM, od kojih jedna milijarda ide za RS. Sve to stoji jer SNSD-ov čovjek ne dozvoljava zakazivanje sjednice Predstavničkog doma BiH kako bi se odblokirala sredstva i prijeko potreban novac usmjerio u putnu mrežu RS, sanaciju klizišta, regulaciju rijeka i slično“, ističe Šarović.

Umjesto deblokade, dodaje, rad Parlamenta se namjerno blokira i koristi za nadmetanje i ucjene u vezi sa formiranjem Savjeta ministara BiH.

“Ako oni koji su nadležni za zakazivanje sjednica blokiraju taj proces, treba da budu smijenjeni. To nema nikakve veze sa formiranjem vlasti, koalicijama, Izetbegovićem, Dodikom ili bilo kim drugim, nego sa usvajanjem zakona i deblokadom novčanih sredstava. Tražimo zakazivanje sjednice i to je legitimni zahtjev opozicije. Da li ćemo u tome uspjeti, pitanje je. Možda će biti neka većina koja će reći da to ne treba raditi“, navodi Šarović.

O argumentu srpskog člana Predsjedništva i predsjednika SNSD-a da će “projekata biti, ali da je važnije očuvati pravo na političko predstavljanje i legitimni izbor RS”, Šarović kaže: “To je nemoguća i suluda teza koju izriče ličnost na tako važnoj poziciji”.

“Pozivamo Dodika i SNSD-ove predstavnike da održe sjednicu Predstavničkog doma BiH kako bi se usvojile prijeko potrebne odluke. Mi ćemo pridružiti svoje glasove njihovim. Ne tražimo ništa drugo, osim da izvrše svoju društvenu ulogu zbog koje su izabrani na pozicije. Nema to veze ni sa formiranjem Savjeta ministara, ni sa legitimitetom, niti sa bilo čim o čemu Dodik pogrešno govori“, naglašava sagovornik.



Akcioni plan usaglašen sa institucijama RS

Posebno se osvrnuo na tvrdnju da je aktuelni saziv Savjeta ministara BiH usvojio Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, bez saglasnosti Vlade RS, te da su ministri iz SDS-a i PDP-a srušili mehanizam koordinacije, kao i da urušavaju ustavni poredak RS i njena ustavna prava da odlučuje o ustavnim pitanjima iz svoje nadležnosti.

“Dodik očito ima lošeg savjetnike koji ga pogrešno informišu. Ili možda ima loše namjere, pa o tome govori na takav način. Sve što je rekao o Akcionom planu je obična laž, koju po ko zna koji put izriče osoba na tako visokom nivou kao što je član Predsjendištva BiH iz RS“, kaže Šarović.



Činjenice su, tvrdi, potpuno drugačije.

“Od mnoštva mjera koje treba da ispuni BiH, 691 mjera u potpunosti je usaglašena sa nadležnim institucijama iz RS i FBiH, dok je za 38 mjera, koje u ovom procesu nisu usaglašene, u Akcionom planu jasno konstatovano da nije postignuta saglasnost o tome ko je nadležan da ih donese, kao i da će ovlašteni predstavnici iz RS i FBiH, te sa nivoa BiH, ova pitanja riješiti kroz postojeći mehanizam koordinacije“, pojašnjava on.

Kako zaključuje, to je jedina istina, a sve ostale tvrdnje su laž, manipulacija i obmana.

“Pogubno je što takve dezinformacije dolaze sa visoke funkcije kao što je član Predsjedništva BiH iz RS“, potcrtava Šarović u razgovoru za “Vijesti“.

