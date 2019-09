Ivo Komšić: “U Aprilskom paketu postoji jedna zamka”

“Ja sam bio protiv Aprilskog paketa, ja mislim da svaka promjena Ustava ako se ozbiljno ide u to mora se usmjeriti na to da se promijeni entitetsko glasanje jer ono favozira zastupnike iz Republike Srpske u državnom parlamentu, a proizvodi sukob između zastupnika Hrvata i Bošnjaka“, kazao je Komšić te dodao:

“U tom Aprilskom paketu predlaže se da se Predsjedništvo promijeni, što je OK. Najbolje bi bilo da imamo jednog predsjednika države, može on imati svoje zamjenike, ali da je predsjednik u cijelom svom mandatu. Kada sam bio protiv Paketa pretpostavljao sam da može doći do situacije do koje je sad došlo: Ne može Parlament da izabere predsjednika ministarskog Vijeća kako bi se usaglasio oko predsjednika? U Aprilskom paketu postoji ta jedna zamka da se može blokirati izbor i Vlade i svih drugih organa koji treba da funkcioniraju kroz Parlament.”

Govorio je o Programskoj deklaraciji SDA i njihovoj najavi političkog zaokreta kazavši da ne može nacionalna stranka biti uvjerljiva u zalaganju za građanske vrijednosti, prenosi “N1“.

“Nije bio napad na stavove u Deklaraciji, niko ne može biti protiv principa da država funkcionira kao pravna država, da parlament funkcionira, da susdstvo bude samostlano. Međutim, nacionalne stranke iz Republike Srpske i HDZ kao jedna od vodećih nacionalnih stranki u BiH stalno imaju SDA kao partnera, zato što je i SDA takođe nacionalna bošnjačka stranka i u velikoj mjeri insistira na vjeri. Sad stranka najednom pravi zaokret. Ovi gube poželjnog partnera, ako je to (SDA zaokret) iskreno i provodivo, ali može li uopšte SDA provesti to? Prvi stav njihove Programske deklaracije, u Preambuli je ‘Sa vjerom u Boga’, ne možete s tim graditi demokratsku državu i građansko društvo“, objasnio je Komšić svoje viđenje napada na SDA Deklaraciju.

Ivo Komšić je govorio i o međunarodnoj zajednici i njihovoj pomoći u rješavanju problema u BiH.

“Američka administracija i Evropska unija ima ovdje svoje interese ili bolje kazati, ona ovdje nema svoje interese. Uglavnom nema interesa da se ovdje do kraja stvar raščisti i da se stabilizira. Razumijem američku administraciju, njima je mnogo važniji problem Beograda i Prištine. Mi smo još uvijek tu sa strane, njima je bitno da ovdje nema rata. Ako se to povoljno završi očekivat je da se ovdje stvari rješavaju. Mi moramo dati do znanja i da smo sposobni sami upravljati svojom zemljom i da ima još energije koja se može za to iskoristiti jer međunarodna zajednica imam osjecaj da nam više ne vjeruje“, rekao je Komšić.

Govorio je još o Sporazumu o formiranju državne vlasti iz avgusta, te je rekao da ne vjeruje da će vlast biti formirana uskoro, a krivicu što je to tako vidi u Miloradu Dodiku.

