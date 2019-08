Ljubićev “pametni” putokaz je osuđen u Hagu

Advertisements

Novinare je posebno zanimala njihova reakcija na izjavu Bože Ljubića, koji je kazao kako je „Herceg Bosna putokaz kojim treba da ide i BiH“.

-Baš je pametan. Čudo jedno. Zar nije, i on, ništa naučio iz nedavne prošlosti. To što on zove putokazom, prije godinu je osuđeno u Hagu, Haškom tribunalu.

Šta tu treba da komentarišem- pita se Komšić, koji dodaje da ne može ni komentarisati tako besmislene stvari, prenosi “Fena”.

Komšić je kazao kako, ne može u njihovo ime, govoriti o tome da li će se politički lideri uskoro sastati te formirati vlast na osnovu izbornih rezultata. Prokomentarisao je i izjavu šefa Delegacije Europske unije u BiH Larsa – Gunnara Wigemarka kako se vlast treba formirati bez uslovljavanja.

-Nema on ništa s tim. To nije njegov posao. On svakako odlazi. Ovu vlast, ovdje, formiraju ljudi kojima je narod dao povjerenje, a ne on.

Što je, na kraju krajeva, nije on formirao. Sjetio se toga dan prije nego što ide- kazao je Komšić.

On je istakao i kako treći član bh. Predsjedništva, Milorad Dodik, ne može blokirati bh. institucije.

-Dodik ne može blokirati institucije. Niti formalno-pravno, niti praktično. Te institucije postoje, one djeluju.

Druga je stvar što je istekao mandat ovom Savjetu ministara BiH, ali on ima sva zakonska ovlaštenja da djeluje kao da je tek izabran.

Parlament je tu, dakle, ne mogu blokirati institicije i dovesti u pitanje funkcionisanje države BiH. Tako je i kreiran Dejtonski sporazum, upravo da se to ne bi desilo- podsjetio je Komšić.

