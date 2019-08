Mladen Ivanić: “Dodiku je stranka važnija od Republike Srpske”

Advertisements

Komentarišući za “Insajder” sinoćnje gostovanje Dodika u programu “RTRS”, gdje je, između ostalog, najavio zabranu djelovanja SIPA, Suda i Tužilaštva BiH na teritoriji Srpske, kao i obustavu naplate indirektnih poreza u slučaju da opozicione stranke iz RS naprave vlast u Sarajevu bez SNSD, Ivanić kaže da to pokazuje koliko je Dodiku stalo do pozicija Republike Srpske.

– Dodikova izjava pokazuje da njemu nije važna pozicija Republike Srpske, već isključivo pozicija SNSD. Ako to što je najavio može da uradi, zašto to ne napravi kad su on i njegova stranka na vlasti? Valjda je važnija pozicija Republike Srpske od toga ko je na vlasti – kaže Ivanić.

Na tvrdnje srpskog člana Predsjedništva BiH da opozicione stranke u RS nisu legitimni srpski predstavnici u Sarajevu, Ivanić poručuje da Dodiku i SNSD “niko ne brani da formiraju novu vlast na nivou BiH“.

