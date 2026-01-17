“Ponaša se kao Putin”

Kopredsjedateljica njemačke nacionalističke stranke Alternativa za Njemačku (AfD), Alice Weidel, koju su njemačke vlasti klasificirale kao krajnje desničarski ekstremistički pokret i koja je razvila bliske veze s američkom administracijom, ocijenila je da se Trump ponaša na isti način kao ruski predsjednik Vladimir Putin u Venezueli i u slučaju Grenlanda , kršeći međunarodno pravo.

„Trump je prekršio ključno predizborno obećanje, naime da se neće miješati u poslove drugih zemalja“, rekao je Weidel, dodajući da će američki predsjednik morati objasniti svoje poteze biračima na predstojećim međuizborima, izvijestio je danas Bloomberg.

Weidel je rekao da najnoviji potezi pokazuju da se više ne može oslanjati ni na međunarodno pravo ni na “konstrukcije poput NATO-a”. Supredsjedatelj AfD-a Tino Kruppala , koji se unutar stranke smatra proruskim, odbacio je takve “metode Divljeg zapada”.

Otkad je Trump preuzeo dužnost u siječnju, deseci dužnosnika AfD-a otputovali su u Sjedinjene Države na sastanke s kongresmenima i dužnosnicima administracije, a nova američka strategija nacionalne sigurnosti smatra se prekretnicom u stranci. Prema ranijem izvješću Bloomberga, američki dužnosnici vrše pritisak na njemačko ministarstvo vanjskih poslova da ne zabrani AfD, dok članovi stranke lobiraju u Washingtonu protiv moguće zabrane.

Kritike Trumpa stigle su i iz Francuske, gdje je vođa desničarskog Nacionalnog skupa Jordan Bardella ocijenio da je Madurovo uhićenje “povratak imperijalnim ambicijama” i svijetu u kojem “zakon najjačeg potiskuje poštovanje međunarodnih pravila”.

„Prema vlastitom priznanju predsjednika Trumpa, ova intervencija otvara put ekonomskim interesima američkih naftnih kompanija“, rekao je Bardella.

Dodao je da Trumpova prijetnja preuzimanjem Grenlanda predstavlja “izravan izazov suverenitetu europske zemlje”. Izjave, prema Bloombergu, ukazuju na rezerviran stav Nacionalnog okupljanja prema Trumpu, dok ankete javnog mnijenja pokazuju da većina francuskih birača ima nepovoljno mišljenje o Trumpu. U Slovačkoj je čelnik krajnje desne stranke Republika, trenutno treće po ljestvici, također osudio Trumpove poteze u Venezueli kao kršenje međunarodnog prava.

„Tko je ikada vidio komandose iz jedne zemlje kako otimaju predsjednika druge?“, rekao je Milan Uhrik u televizijskom intervjuu i upitao gdje bi svijet bio da se međunarodni sukobi rješavaju na taj način.

Sprema li Amerika novi napad? Trump iznosi oštru prijetnju

Administracija Donalda Trumpa nastoji ponovno uspostaviti američku globalnu dominaciju i razviti odnose sa istomišljenicima u Europi, navodi američka agencija.

U najnovijoj američkoj Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji navodi se da će Washington poticati “otpor trenutnom smjeru Europe unutar europskih nacija”, što se tumači kao prešutna podrška europskim krajnje desnim strankama.

Trumpov ideološki dokument o nacionalnoj sigurnosti optužuje europske čelnike za cenzuru, dok se za Europsku uniju kaže da se suočava s “civilizacijskim brisanjem” zbog masovnih migracija i ekonomskog pada. Sjedinjene Države su 3. siječnja pokrenule vojni napad na Caracas, uhitivši Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ga prebacujući u New York, gdje mu se sudi zbog navodne umiješanosti u trgovinu drogom.

Istodobno, Trump je više puta izrazio svoju namjeru preuzimanja Grenlanda , ne odbijajući isključiti vojne opcije, navodeći kao razlog nacionalnu sigurnost SAD-a, naglašavajući da je kontrola nad otokom nužna kako bi se uklonio utjecaj Rusije i Kine s tog dijela Arktika .

