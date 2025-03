Ne znaju zaštititi tajne informacije, ali znaju da preziru Evropu

Ne stišavaju se reakcije, čak i šok u američkoj javnosti nakon što je otkriveno da su najviši dužnosnici administracije Donalda Trumpa u grupu za komuniciranje greškom uključili novinara, i zatim s njime podijelili vojne planove koji nikad ne bi smjeli biti javno objavljeni. Vlada je pokrenula istragu kako se to dogodilo, a kritička javnost postavlja pitanja ne samo o tomu čuvaju li američki vođe pravilno tajne informacije, već i o tomu nije li se s Trumpom u Bijelu kuću vratio čisti amaterizam. Za Europljane pak su ove poruke važne jer su vrlo dobro pokazale koliko američki čelnici i privatno imaju negativno mišljenje o kontinentu. Taj skandal posljednja dva dana potresa Ameriku. Naime, glavni urednik poznatog magazina The Atlantic Jeffrey Goldberg objavio je u ponedjeljak članak da ga je nekoliko tjedana ranije Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz greškom dodao u grupu na aplikaciji Signal koja je popularna među američkim novinarima i političarima, no zbog straha od potencijalnog hakiranja nije primjerena za komuniciranje tajnih informacija, već vlasti za to moraju koristiti službene kanale. U grupi su između ostalih bili potpredsjednik JD Vance, državni tajnik Marco Rubio i ministar obrane Pete Hegseth, a razgovarali su o planu američkog napada na militante hutiste u Jemenu.

Potvrđena autentičnost

Među njima je pokrenuta rasprava o tomu kada bi akcija trebala biti pokrenuta, a zatim je Hegseth u grupu poslao i “operativne detalje nadolazećih udara”, kako je to opisao Atlantic. Novinar je najprije mislio da ga netko pokušava prevariti jer nije vjerovao da bi dužnosnici o planu bombardiranja hutista komunicirali preko komercijalne aplikacije. No, dva sata kasnije je na vijestima vidio da su položaji tih militanata u Jemenu zaista bombardirani. Glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Brian Hughes potvrdio je u ponedjeljak autentičnost te grupe, i rekao da vlada istražuje zašto je novinar greškom dodan.

Ova epizoda ne samo da je otkrila svijetu koliko su američki lideri nepažljivi u komuniciranju, već mu je prikazala što oni zaista misle kada govore privatno. Potpredsjednik JD Vance pisao je kako će se “moliti za pobjedu” (u sukobu s hutistima op. a.). Savjetnik za nacionalnu sigurnost Waltz napisao je nakon udara “nevjerojatan posao”. Dobar početak, ustvrdio je šef CIA-e. “Moćan start”, zaključio je Trumpov savjetnik Stephen Miller. Dužnosnici militanata hutista iz Jemena rekli su da su američki udari ubili 53 ljudi, od čega petero djece. Radi se o iranskom savezniku, a Trumpa se smatra ideološkim protivnikom vlade u Teheranu.

Bijes javnosti

No, u Europi će posebno odjeknuti što su govorili o Starom kontinentu. Potpredsjednik JD Vance, ljut zbog toga što hutisti mnogo više škode europskoj nego američkoj trgovini u Crvenom moru, bio je skeptičan prema planu udara. “Ja naprosto mrzim što opet moramo izvući Europu”, napisao je Vance, a ministar obrane Hegseth rekao je da se slaže s time da Europa parazitira na Americi (točnije, iskoristio je engleski termin “freeloading” koji je teže izravno prevesti), što je nazvao “jadnim”.

Najveći bijes javnosti osjetio je Trumpov savjetnik Waltz koji je novinara i dodao u grupu. Portal Politico donio je priču o tomu da postoji šansa da će on biti i smijenjen, ali da Trump odluku još nije donio. Pa ipak, jučer se činilo da će Waltz preživjeti. Naime, Trump je tijekom dana rekao da stoji uz Waltza. “Michael Waltz naučio je lekciju, i on je dobar čovjek”, rekao je Trump NBC Newsu. Predsjednik je ustvrdio da je novinar dodan greškom, i da njegova prisutnost u grupnom chatu nije imala “nikakvog utjecaja” na operaciju.

Trump je rekao da “ne zna ništa o chatu”, i pritom je kritizirao sami Atlantic, kao što to uspješno čini već godinama pokušavajući svojim biračima predstaviti svaku kritiku kao obračun “lijevih medija” s njegovom vladom. Ministar obrane Hegseth pak je rekao da nitko nije objavljivao nikakve ratne planove preko chata. No, dan kasnije skandal je i dalje bio glavna priča u američkoj javnosti. Šef Zastupničkog doma Kongresa Mike Johnson priznao je novinarima da se radilo o pogrešci i da će se vlada pobrinuti da se ona ne ponovi, prenosi poslovni.

