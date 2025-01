EU u potrazi za strategijom prema Trumpu

Na dan inauguracije Donalda Trumpa nije bilo velikog praska za Europsku uniju. Barem za sada, novi američki predsjednik nije najavio nikakve uvozne carine na proizvode iz EU. Tokom predizborne kampanje Trump je prijetio da će uvesti nove carine od 10 do 20 posto na uvoz iz Uniji.

Općenito, Europa nije igrala veliku ulogu u prvim satima Trumpova drugog mandata, što je u utorak konstatirano i u Europskom parlamentu. Međutim, unutar EU-a bilo je utoliko više rasprava o tome kako se odnositi prema novoj Trumpovoj administraciji.

Trump je u ponedjeljak samo rekao da želi uravnotežiti trgovinski deficit s EU-om bilo carinama bilo većim izvozom energije – poput nafte i prirodnog plina.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen založila se za pragmatičan pristup. “Bit ćemo pragmatični, ali ćemo uvijek ostati pri svojim načelima”, rekla je ona. Ona smatra da je sada glavni prioritet razgovarati o zajedničkim interesima SAD-a i EU-a i biti otvoren za pregovore.

“Dvostruke strategije” u trgovinskim pitanjima

Povjerenik za trgovinu EU Maroš Šefčovič naglasio je u obraćanju u Europskom parlamentu da je EU već najveći uvoznik američkog ukapljenog prirodnog plina. Oko 50 posto LNG plina u EU, rekao je, dolazi iz SAD-a. Međutim, on je rekao da je Unija spremna proširiti tu stratešku suradnju s novom Trumpovom administracijom – vjerojatno već s pogledom na moguće pregovore. „U isto vrijeme, međutim, također smo spremni braniti svoje legitimne interese ako to bude potrebno”, rekao je on.

Ovaj pristup je vjerojatno ono što Bernd Lange, predsjednik Odbora za trgovinu, naziva “dvostrukom strategijom”. Prema riječima ovog socijaldemokrate, EU bi trebala pregovarati gdje je moguće i braniti se od napada, kada to bude potrebno.

David McAllister, predsjednik Odbora za vanjske poslove u Europskom parlamentu, u intervjuu za DW istaknuo je da je Europska komisija ovaj put bolje pripremljena za Trumpov drugi mandat. Osim toga, ovaj put su vrlo rano bili u kontaktu s novom vladom i jasno dali do znanja da će carine i protucarine dovesti do situacije u kojoj i jedna i druga strana gube, rekao je ovaj demokršćanin.

Parlamentarci pozivaju na europsko jedinstvo

Među parlamentarcima postoji slaganje da se mora spriječiti eskalacija trgovinskog sukoba s Donaldom Trumpom. Španjolac Francisco José Millán Mon ističe da trgovinski rat ne bi koristio nikome. Naprotiv, EU mora težiti trgovinskim odnosima sa SAD-om, kaže ovaj političar konzervativne Europske pučke stranke. Osim toga, smatra on, Europljani bi trebali djelovati zajedno, a ne pokušavati pronaći pojedinačne dogovore s Washingtonom.

Zastupnica Zelenih Anna Cavazzini također smatra da “Europe united” mora biti odgovor na “Make America great again”. To također, kaže ona, znači da se ne popušta ni milimetar kada je riječ o regulacionim propisima za velike tehnološke tvrtke. Cavazzini poziva Europsku komisiju da iskoristi poluge, koje joj stoje na raspolaganju zahvaljujući Zakonu o digitalnim uslugama.

Osobito u kontekstu Trumpove inauguracije i njegove blizine Elonu Musku, vlasniku Platforme X, rasprava je dobila zamah u EU o tome kako osigurati da se velike tehnološke tvrtke pridržavaju europskih pravila. Zakon o digitalnim uslugama propisuje da se moraju poduzeti mjere protiv nezakonitih sadržaja pod prijetnjom novčanih kazni.

Kritike i pohvale Donalda Trumpa

U Europskom parlamentu su se čule jasne riječi o Grenlandu, posebno od danskih zastupnika poput Stine Bosse. Član liberalne grupe Renew istaknuo je da budućnost Grenlanda mogu odrediti samo sami Grenlanđani. Trump je, i nakon što je preuzeo dužnost, ponovio da Sjedinjene Države trebaju Grenland zbog “međunarodne sigurnosti”.

Hoće li Trump s novim carinskim nametima gurnuti njemačke tvrtke u propast?

Socijaldemokrat Vytenis Povilas Andriukaitis kritizirao je Trumpovu odluku da suspendira Pariški klimatski sporazum, nazvavši je “sramotom”. Poslanik iz Litve također žali što Ukrajina nije spomenuta u inauguracijskom govoru.

Pohvale prvim potezima Donalda Trumpa na vlasti stigle su prvenstveno iz krajnje desnog tabora. Primjerice, Christine Anderson, članica Alternative za Njemačku (AfD), koju je njemački Savezni ured za zaštitu ustava dijelom klasificirao kao desničarsko ekstremističku, pohvalila je Trumpov inauguracijski govor kao “dašak svježeg zraka”. Ona je rekla da Trump vraća unutarnju sigurnost zatvaranjem granice i deportacijom svih ilegalnih migranata.

Na kraju rasprave u Europskom parlamentu povjerenik za trgovinu Šefčovič izrazio je uvjerenje da nema problema između dva tako bliska partnera kao što su SAD i Europa koji se ne mogu riješiti na prijateljski i kooperativan način, prenosi DW.

