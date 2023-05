Mostarska liska počinje premijerom predstave ‘Psi(hopate)’

Program čini sedam komada komediografskog žanra domaće i regionalne produkcije, a svečano otvaranje bit će upriličeno premijernim izvođenjem predstave “Psi(hopate)”, Narodnog pozorišta Mostar. Riječ je o zanimljivom komadu koji je rađen u neobičnom, estetiziranom maniru.

– Tekst nosi snažnu ideju o gubljenju ljudske solidarnosti. Otuđenje jednih od drugih, zašto okrivljujemo globalni sistem, neoliberalni potrošački kapitalizam, ritam koji nam je nametnula utrka za novcem i moći koji se krije, a uništio nam je ono najvrijednije, sadržani su u predstavi, najavio je režiser Zoran Rakočević.

Glavni junak Goce, kojeg igra prvak drame Saša Oručević, prolazi kroz apsurdostičku metamorfozu u kojoj sistem vidi državni puč. U predstavi osim Oručevića igraju Amela Kreso, Ajla Hamzić, Jasmin Krpo, Goran Lozo, Vedran Vilogorac, Emir Spahić, Emir Sejfić, Ali Kamer Aksoj i Lejla Pajić.

Selektor Mostarske liske kao osnovni kriterij za izbor na festivalu naveo je “pozorišnost” ponuđenih predstava.

– To je ustvari namjerni pleonazam koji upućuje na ono što našem pozorištu generalno, a komediji prije svega, sve više fali. Radi se o sveukupnosti elemenata koji čine predstavu organskom cjelinom, kazao je selektor Kemal Bašić.

Direktor NPM-a Emir Spahić zahvalio je češkoj neprofitnoj organizaciji People in Need Bosnia and Herzegovina u okviru projekta Mostar – Prostori koji pokreću, koja je uložila značajna sredstva u Narodno pozorište Mostar i tako unaprijedila kvalitet rada u ovoj kući.

Predstave koje se takmiče za gradn prix su: “Tri dana ili uspon i pad gospodina B.”, Romana Sikora, u režiji Tanje Miletić – Oručević (Bosansko narodno pozorište Zenica), “Djelidba”, Skendera Kulenovića, u režiji Aleša Kurta (Kamerni teatar 55), “Zid”, autorice Ružice Aščić, u režiji Christiana Jean-Michel Jalžečića, (Hrvatsko narodno kazalište Mostar), “Tko je ovdje lud”, autora D.R. Sandersona, u režiji Marka Torjanca (Kazalište Planet Art iz Zagreba), “Covid ljubav”, Luke Đakomocija, u režiji Željka Kasapa (Pozorište Prijedor) i “Terapija”, Kristofera Duranga, u režiji Olje Đorđević (Regionalno pozorište Novi Pazar).

Sve izvedbe počinju u 20 sati, a cijena ulaznica iznosi 10 KM.

Facebook komentari