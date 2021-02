Islamska zajednica u BiH: Večeras nastupa odabrana noć za muslimane Lejletu-r-regaib

Odabrana noć za muslimane Lejletu-r-regaib nastupa u večeras u akšam.

“Allahumme barik lena fi redžebe, ve ša’bane, ve beligna ramadan!” je dova Muhammeda, a. s., kojom vjernici ulaze u mjesec redžeb i mubarek noć Lejletu-r-regaib.

Prva mubarek noć mjeseca redžeba je Lejletu-r-regaib, nastupa uoči prvog petka u tom mjesecu, a muslimani je obilježavaju u ibadetu.

Mubarek noći su dodatno ohrabrenje da vjernici svoje najglasnije i najskrovitije želje predaju Gospodaru.

Među muslimanima Balkana izraz učajluci je zajednički naziv za mjesece redžeb, ša’ban i ramazan. U njima se nalaze četiri mubarek noći, Lejletu-r-regaib, Lejletu-l-Mi’radž Lejletu-l-berat i Lejletu-l-kadr.

Ove noći su za ljude – za otvorene razgovore s Bogom u kojima čovjek sebi otkriva ono što je Bogu znano, a što mu može biti od pomoći u susretu sa svijetom oko sebe. Duhovni velikani su mubarek noći opisivali kao vodu koja se susreće sa suhom zemljom. Redžeb je jedan od četiri mjeseca sigurnosti i mira.

Ova noć je prilika i možda prvi korak za prihvaćanje i razumijevanje Božije milosti kakvu nam opisuje hadis u kojem je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Uzvišeni Allah kaže: Ja sam u stanju učiniti Svome robu ono što o Meni misli, i s njim sam kad Me spomene. Ako on Mene spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi; a ako Me on spomene u nekoj skupini, Ja njega spomenem u skupini boljoj od nje. Ako se on Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan lakat; a ako se on Meni približi za jedan lakat, Ja se njemu približim za jedan hvat. Ako on Meni ide običnim hodom, Ja njemu idem žurno”, navodi se u saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

