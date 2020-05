Jeste li već čitali roman ‘Želja’, hrvatskih autorica poznatijih pod pseudonimom Mana Pass?

Marina i Nataša, poznatije pod pseudonimom Mana Pass, stoji iza Želje, prve knjige iz serijala Život koja je od nedavno dostupna i na stranom tržištu. Čitatelji su se prvo zaljubili u njihov humor i način komunikacije na instagram profilu Put rukopisa, a onda i u knjigu koju su učinile dostupnom svima koji vole čitati.

Za sve koji ne znaju, radi se o serijalu koji prati pet mladih žena koje se jednog dana okupljaju ispred svoje srednje škole i to nakon 10 godina razdvojenosti. Sjedaju zajedno na piće i počinju pričati svoj život. Svaka će knjiga prikazati život jedne od njih. Prva knjiga prati Noru koja pokušava pronaći posao kako bi mogla omogućiti sebi i svome djetetu ono osnovno za život. Priča s kojom se mnogo mladih može povezati.

Drugačiji pristup promociji i odlične reakcije na knjigu

Cure su od samog početka uvjerene da imaju nešto posebno. Uvjerene su također i da život piše najbolje priče, a baš to se trude i pokazati. Pišu zajedno i to na način da svaka piše jedno poglavlje, a kasnije to spajaju u jednu cjelinu. Knjigu su najavile preko Instagram profila Put rukopisa, ali sve do prve promocije nisu željele otkriti svoj identitet. Pokazale su kako izgleda pisanje i izdavanje knjige od trena kada dobiješ ideju do trena kada knjigu držiš u rukama. Publika se zaljubila u njih, a onda se zaljubila i u knjigu.

Svemu što rade pristupaju drugačije i vjerojatno zbog toga imaju veliku podršku medija, publike i book blogera i to domaćih, regionalnih i pomalo i stranih.

Veliki planovi za dalje

Za knjige imaju velike planove koje polako ostvaruju. Želja je prevedena na engleski jezik, dostupna je na Amazonu i polako dolaze do čitatelja širom svijeta. Drugi roman iz serijala, Istina, uskoro izlazi na tržište u tiskanom obliku, ali su ga cure zapravo već pustile van za vrijeme izolacije. Svima koji su željeli slale su poglavlje besplatno na mail adresu svaka tri dana u izolaciji. Prvi su komentari odlični, pa jedva čekaju da se knjiga pojavi u tiskanom obliku.

Ako vas zanima kako sve to izgleda, možete provjeriti na njihovom Instagram profilu, a s obzirom da su knjigu napravile dostupnom i u regiji svoj primjerak možete naručiti ovdje.

