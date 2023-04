USPJEŠNO PROVEDENE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU “KULTUROM DO ZAJEDNIŠTVA”

Nakon uspješnog apliciranja te pozitivne ocjene od strane komisije krajem 2022. godine potpisali smo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa organizacijom People in Need Bosnia and Herzegovina, u sklopu projekta Mostar – Prostori koji pokreću kojeg finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

U prvom dijelu projekta izvršen je proces nabavke te instalacije i postavljanja 4 samostojeća LED displeja, od čega su dva stacionirana u Velikoj sali, jedan u Konferencijskoj sali te jedan u holu na samom ulazu. Nakon toga, proveli smo proces nabavke te na montažnu rampu u Velikoj sali postavili 6 rasvjetnih tijela, zatim je uslijedila nabavka i postavljanje 6 inverter klima-uređaja u Velikoj sali našeg objekta, a na samom kraju nabavka i postavljanje 16 razglasnih kutija, poslije čega smo donatoru podnijeli izvještaje o svim navedenim procesima i aktivnostima.

Ovim putem se zahvaljujemo Vladi Ujedinjenog Kraljevstva, projektu “Mostar – Prostori koji pokreću” i organizaciji People in Need Bosna i Hercegovina na prepoznavanju važnosti ulaganja u kulturne institucije.

