Pjevačica Amira Mujačić moli za pomoć: Zbog rasta tumora zakazana hitna operacija

Advertisements

Naime, zbog metala koji su ušli u krv i rasta tumora operacija je pomjerena i više nema čekanja. Ona u ponedjeljak mora biti u bolnici, ali je za ovaj poduhvat potrebno skupiti još 10.000 KM kako bi joj noga bila spašena.

“Dr. Manojlović je pristao teškom mukom da me operiše i to u nekoj specijalnoj bolnici u Beogradu. Mora nabaviti komplet ekipu jer za Sloveniju je sada još skuplje i nema više čekanja. Posjetili su me i iz Crvenog krsta pa apelujem na ljude koji su u mogućnosti da mi pomognu, na moje kolege i kolegice, na sportiste, na sve naše Bosance da mi prvo spasu život pa i nogu”, kroz plač je rekla Amira prije par dana kada.

Inače, ukupni novac za operaciju je 15.000 KM, ali je od tada do danas pjevačica skupila 5.000 KM. Kako je operacija hitno pomjerena ranije, mole se svi ljudi koji su u mogućnosti da pomognu kako bi se skupilo preostalih 10.000 KM.

Do petka se novac može uplatiti na PayPal račun:

asko@slatka-tajna.de

Poslije petka novac je moguće uplatiti na PayPal:

televizijasehara@gmail.com

Uplate se mogu izvršiti iz BiH na Raiffeisen Bank:

Transakcijski račun: 1613000087423536

Iz inostranstva:

Beneficiary Bank: RAIFFEISEN BANK DD Bosna i Hercegovina

SWIFT CODE: RZBABA2S

IBAN CODE: BA391612000102349073

Advertisements

loading...

Facebook komentari