Stravična nesreća u Bihaću: Poginule dvije sestre

U stravičnoj saobraćajnoj nesrećoj koja se desila u Bihaću smrtno su stradale dvije sestre, nezvanično saznaje portal “Avaza”.

Lakše povrede je zadobila još jedna osoba koja se nalazila u ovom vozilu, a kako nezvanično saznajemo riječ je o kćerki jedne od stradalih.

U njih se, prema nezvaničnim informacijama “Avaza”, automobilom Audi zabio Benjamin Žerić iz mjesta Sokolac kod Bihaća.

One su skretale prema lokaciji gdje će biti budući bihaćki aerodrom u mjestu Golubić kada se u njihovo vozilo zabio Žerić. On je, kako saznajemo alkotestiran kako bi se utvrdilo da li je bio pijan.Na putu Bihać-Golubić došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri putnička motorna vozila. Dva putnička motorna vozila su ostala na saobraćajnici, dok je treće sletjelo u kanal – kazao je ranije za portal “Avaza” Adnan Beganović, portparol MUP-a USK,piše Avaz

U vozilu koje se nalazi u kanalu se nalaze dvije osobe koje su smrtno stradale.

– Trenutno na licu mjesta osim policije i Hitne pomoći nalaze se i vatrogasci, koji pokušavaju izvući nastradale osobe, pa ćemo detalje znati nakon što oni odrade svoj dio posla – rekao je.

Nesreća se desila u 15 i 20 sati.

