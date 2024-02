Nove šokantne informacije o svirepom ubistvu u Doboju

Ne samo supruga, nego i četrnaestogodišnja kćerka dio je mučkog plana.. Sumnja se da je bila saučesnik u očevom ubistvu.

Da je uhapšeno i zadržano u pritvoru jedno maloljetno lice, potvrđeno je i iz dobojskog Okružnog javnog tužilaštva. Nezvanično, riječ je starijoj od dvije kćerke koje je Kulišića imao sa osumnjičenom za ubistvo Andreom Kajganić. Osumnjičenoj djevojčici određen je maloljetnički pritvor do 30 dana.

„U odnosu na osumnjičeno maloljetno lice a na prijedlog tužilaštva, Osnovni sud u Doboju je dana 31.01. odredio jednomjesečno pritvor“, naveli su iz OJT Doboj.

Djevojčica 2009. godište sprovedena je u pritvorsku jedinicu Kazneno-popravnog zavoda Doboj. Navodno je upravo ona omamljivala oca lijekovima, sipajući ih u limunadu i vodu. Radila je to po instrukcijama majke, saznaje ATV. Riječ je o lijekovima poput bensedina i leksilijuma. Za sad nije poznato da li je djevojčica bila upućena u pakleni plan koji je skovala njena majka. ATV nezvanično saznaje da je kćerka sarađivala sa policijom, i bila veoma hladna.

Svim informacijama koje su isplivale u javnost šokirani su, ne samo Dobojlije, nego i cijeli region. Sašini prijatelji ne mogu da vjeruju na kako brutalan način im je skončao drug, piše ATVBL.

„Možete zamisliti kakav je nama to šok bio, kad smo čuli to sve, pogotovo što je ta žena, to uradila, i nju smo znali dobro, dolazila je ovdje, sve je izgledalo normalno sa strane, sad šta je u četiri zida to niko ne zna, ali nama sa strane je izgledalo normalno, živjeli su povučen život, normalan, šta se desilo, to samo ona zna vjerovatno“, rekao je Aleksandar, prijatelj ubijenog.

Ono što se sigurno zna jeste da je zločin bio do detalja unaprijed osmišljen. Saša je trovan danima, kobne noći su ga onesvijestili, vezali i odvezli u gepeku rentanog auta na obližnje izletište. O brutalnosti zločina svjedoči i to da je ostavljen vezanih ruku i nogu, sa selotejp trakom preko očiju i usta, da leži u krvi na lišću.

Nekoliko dana ranije, Andrea i njen jedva punoljetan ljubavnik Dražen Lazarević iznajmili su auto i stan na dan u Banjaluci. Tu su ostavili njen automobil a u Doboj se vratili iznajmljenim, gdje su takođe rentali još jedno vozilo,pišu Vijesti

Nakon što su svoj monstruozni plan sproveli u djelo, Andrea se ponovo vratila u Banjaluku gdje je i uhapšena, dok je Lazarević uhapšen u Doboju. Policija je, kako saznajemo, brzo sve otkrila jer su imali informaciju da su njih dvoje viđeni zajedno u prisnom odnosu, ali i da je Lazarević primijećen u iznajmljenom vozilu.

Saša Kulišić sahranjen je danas na dobojskom groblju Šušnjari.

