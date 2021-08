Seka Sablić o Lanetu Gutoviću: Bio je glumac vijeka, veći je od Čkalje

“Ja sam ga obožavala bukvalno. Mnogo ga volim. On je glumac svjetskih dimenzija, ogroman glumac! Dobio je u publici kod naroda to što on zaslužuje. On je imao ogroman kapacitet, možda je jači od Čkalje. On je glumac decenije i vijeka“, rekla je Seka Sablić za Nova.rs.

“Tužna sam da nema ni Žanku Stokić ni Dobričin prsten, ni druga obilježja koja ga obilježavaju kao velikana, a jeste velikan. Mnogo sam ga voljela, malo sam igrala s njim, a uvijek sam se radovala i bila počašćena kada hoće da se nađe u podijeli sa mnom. Ovo je zlo vrijeme. Gadno“, dodala je ona.

Glumac je prošle nedjelje primljen na Vojnomedicinsku akademiju zbog respiratornih problema, stanje mu se u posljednja dva dana naglo pogoršalo i bio je priključen na respirator.

