Preminuo nekadašnji igrač Sarajeva Murat Šaran, čovjek zbog kojeg su trenera Želje navijači izluđivali

Prijatelji, poznanici i navijači Sarajeva na društvenim mrežama opraštaju se od Murata Šarana nekadašnjeg fudbalera Sarajeva koji je preminuo danas.

Šaran je za Sarajevo odigrao 119 utakmica i postigao 24 gola, a dres bordo tima nosio je šest godina tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka. Kasnije je igrao za Bor, Rijeku, Čelik i španski Levante.

Između ostalog Šaran je ostao upamćen kao igrač koji je krajem sedamdesetih godina bio strijelac oba gola za tim s Koševa, kada je u gradskom derbiju savladan Željo sa 2:1.

Za tu utakmicu vezana je jedna anegdota. Milan Ribar je bio trener Željezničara, a nakon toga navijači Sarajeva izluđivali inače jako strogog kormilara Želje. Stalno su mu na vrata donosili ribu šaran.

– Kada sam ja igrao, drugo je to vrijeme bilo. I navijanje je bilo drugačije. Derbi je bio vrlo bitan, zato što je mjesec prije utakmice već bila euforija u gradu. Sve je bilo u prijateljskom tonu, navijači korektni jedni prema drugima, ali je istovremeno bio veliki naboj. Kada izgubiš, nisi mogao mjesec Baščaršijom prošetati. Ma, to bi bila katastrofa, ali kada pobijediš, to je onda vrh, nema dalje, govorio je Murat Šaran koji je danas preminuo u 71. godini. prenosi “Avaz“.

