Užas u Ilijašu šokirao gradjane: Sin (50) silovao majku (83), ušao u sobu i naredio – Hajde, skidaj se!

Sarajevski istražitelji ostali su u šoku, nakon što im se obratila 83-godišnja žena koja je prijavila svog sina A. R. (50) da ju je brutalno silovao.

Kako „Avaz“ saznaje od izvora bliskog istrazi, slučaj su preuzeli inspektori Sektora za krvne i seksualne delikte MUP-a Kantona Sarajevo.

Uplašena starica

Nakon provjeravanja navoda iz prijave, policija je prekjučer uhapsila 50-godišnjaka zbog silovanja i krivičnog djela rodoskvrnuće.

Starica je policajcima ispričala da se nemili događaj desio u noći između 3. i 4. aprila, kada je njen sin došao u njihovu porodičnu kuću u Ilija{u u kojoj zajedno žive. Pozvao ju je u spavaću sobu da o nečemu pričaju.

Navodno joj je kazao da trebaju živjeti kao muž i žena i da to „ni crna zemlja ne smije znati“.

Starica se uplašila i odbila da ide u sobu, na šta joj je pohotni sin prišao te je prenio na bračni krevet u njenu sobu.

– Hajde, skidaj se – uslijedila je sinovljeva naredba, što je ona odbila uraditi.

Fizički jači

Mnogo jači od svoje, 30 godina starije majke, počeo ju je grubo dirati po prsima, dok ga je starica plačući molila da prestane, pokušavajući ga odgurati od sebe.

Njega to nije zaustavilo, već je skinuo pantalone i strgnuo odjeću s majke. Žena je počela preklinjati, govoreći mu da je ubije, ali da joj to ne radi. Ni to ga nije zaustavilo, već joj je prekrio rukom usta i silovao je. Fizički slabija, starica se nije uspjela odbraniti,piše Avaz

Uhapšeni A. R. u policiji je negirao izvršenje krivičnog djela.

