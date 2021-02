Bivši policajac progovorio: “Od plate mi je ostajalo 88 KM, morao sam raditi na baušteli”

Bajić kaže da navodi iz prijave nisu tačni. On pojašnjava da je dok je trajao disciplinski postupak, godinu dana, primao platu umanjenu za 45 odsto da bi na kraju bio sankcionisan na dva mjeseca sa platom umanjenom za 20 odsto.

Piše: Vladimir Kovačević

Donedavni policajac Policijske uprave Banjaluka tvrdi da je snosio sankcije na poslu zbog javne podrške protestima koji su zahtijevali da se otkriju odgovorni za ubistvo Davida Dragičevića.

Vinko Bajić jedan je od građana Banjaluke koji je od lokalne Policijske uprave dobio prekršajnu prijavu prema kojoj je bio učesnik neprijavljenog javnog okupljanja, odnosno da je zajedno sa još pet lica organizovao javno okupljanje u blizini Vlade Republike Srpske u junu 2019. godine zbog slučaja Davida Dragičevića.

Ali u vrijeme kada je dobio prijavu, a kasnije i suspenziju sa posla, Vinko Bajić bio je policajac banjalučke Policijske uprave.

Prijava je u januaru 2020. godine na banjalučkom Osnovnom sudu odbačena kao neosnovana, ali prije nego je nedavno ispunio uslove za penzionisanje on kaže da je bio disciplinski sankcionisan. U svom prvom razgovoru za medije, Bajić smatra da su sankcije rezultat njegove podrške Davoru Dragičeviću, ocu mladića čija se smrt istražuje.

Bajić se prisjeća da je u junu 2019. godine oko 20:30 sati prolazeći pored Hrama Hrista Spasitelja prepoznao prijatelja koji je bio sa grupom ljudi.

“Ja sam prišao tom prijatelju da se sa njim pozdravim. Policijski službenici su mi izdali nalog za narušavanje javnog reda i mira, gdje sam nakon toga po hitnom postupku bio suspendovan”, kaže on i dodaje kako je ta suspenzija trajala godinu dana i da je protiv njega vođen i disciplinski postupak.

“Kada se disciplinski postupak završio sankcionisan sam novčanom kaznom zbog narušavanja ugleda MUP-a RS-a sa platom 20 odsto dva mjeseca.”

Prema rješenju o suspenziji u koje je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) imala uvid, Bajić je odgovoran jer je 22. juna 2019. godine “odjeven u policijsku uniformu prišao okupljenim građanima neformalne grupe ‘Pravda za Davida’, podigao desnu ruku sa stisnutom šakom, pozdravio prisutne uzvikom ‘Pravda za Davida’, a nakon toga se rukovao sa više prisutnih članova grupe”.

“Na navedenoj lokaciji isti se kratko zadržao, a po odlasku je ispraćen ovacijama i aplauzima prisutnih nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu”, piše u rješenju kojim je policajac Bajić suspendovan. U istom rješenju, dalje se navodi da je Jedinica za profesionalne standarde MUP-a RS-a podnijela zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog, kako piše, teže povrede dužnosti.

Bajić kaže da navodi iz prijave nisu tačni. On pojašnjava da je dok je trajao disciplinski postupak, godinu dana, primao platu umanjenu za 45 odsto da bi na kraju bio sankcionisan na dva mjeseca sa platom umanjenom za 20 odsto.

“Moja porodica i ja smo živjeli u vrlo teškoj finansijskoj situaciji na način da sam od plate imao da primim 88 maraka. Ostalo su bili krediti, tako da sam bio primoran da idem da radim na bauštelu da bih prehranio svoju porodicu i sebe”, priča za BIRN BIH bivši banjalučki policajac.

U junu 2019. protesti zbog istrage o smrti Davida Dragičevića u Banjaluci su trajali već duže od godinu dana. Policija za koju je Bajić radio nije dozvoljavala okupljanja i izdavala je prekršajne prijave okupljenima.

Podrška na Facebooku

Bajić objašnjava da je i prije juna 2019. godine zbog podrške koju je na Facebooku dao kolegici koja se također pojavljivala na trgu preraspoređen na drugo radno mjesto. Iz Policijske stanice Lazarevo u Banjaluci premješten je u stanično odjeljenje policije u Šipragama u opštini Kotor-Varoš.

“Moja porodica i ja živimo u Banjaluci, a u odjeljenje policije Šiprage u Kotor-Varoš sam poslat u oktobru 2018. Ne znam zbog čega i zašto. Pretpostavljam da je to bilo zato što sam u slobodno vrijeme dolazio na okupljanje članova ‘Pravde za Davida’. Ja sam se žalio policijskom odboru na rješenje o premještaju – odbor je kazao da je rješenje nezakonito i da je bio nezakonit raspored i da su me nezakonito rasporedili u policijsku stanicu Kotor-Varoš”, svjedoči Bajić.

Nakon žalbe, rješenje o premještaju u Šiprage je poništeno, ali on kaže da nije vraćen u Banjaluku već samo iz Šipraga u nešto bliži Kotor-Varoš.

Bajić za BIRN BiH kaže da je od početka okupljanja građana dolazio na trg u civilnoj odjeći, “ne kao policajac već kao čovjek”. Smatra, kaže za BIRN BiH, da je on kažnjen za primjer kako se u policiji više ne bi dešavali slučajevi poput njegovog. Razočaran je odnosom svojih kolega iako kaže da mnoge razumije.

“Nažalost, ja sam kažnjen za primjer da se ne bi više ponavljali ovakvi kao ja. Upravo zbog toga ljudi ćute, gledaju svoja posla iako imaju taj osjećaj, većina ima taj osjećaj za pravdu, ali jednostavno ćute, da li zbog kredita, porodice… ne znam. Ja nisam neko ko je hrabar, ali evo kažem da nisam ni kukavica. Ja sam očekivao da će neko za mnom potrčati, istrčati, ali kad sam se okrenuo iza mene nikoga nije bilo. Ono što me najviše boli jeste ćutanje mojih kolega i što oni ne progovore javno. Mislim da su radnici MUP-a i policajci prvi trebali biti koji će javno stati uz Davora, oca, da javno iskorače da se sazna kako mu je ubijen sin. To nam je posao, odnosno to im je posao”, navodi Bajić.

On je nedavno, nakon 20 godina rada u policiji, najduže kao državni službenik za kriptozaštitu podataka o potom i kao policajac, dobio rješenje o prestanku radnog odnosa zbog navršenih 40 godina radnog staža. Kaže da tek sada progovara javno jer mu je zakon kao policijskom službeniku to branio dok je bio u radnom odnosu. Kaže i da se ne plaši, da ne dira nikoga, a da je prije svega imao jednostavan i normalan život koji mu je odlukama rukovodilaca zagorčan.

“U MUP-u RS-a se nalazi jedan ogroman broj policijskih službenika kao i visokopozicioniranih ljudi koji vrlo čestito i odgovorno rade svoj posao, vrlo profesionalno. Međutim, jedna manja grupa ljudi, nekolicina njih su pristali na to da vrijednosti dijele po narodnim poslovicama. U komunikaciji se vrlo često spominje ta poslovica ‘šukasti se sa rogatim ne bode’”, kaže on.

Dok čeka rješenje o penzionisanju, tužio je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Suđenje po toj tužbi je u toku na banjalučkom Osnovnom sudu i očekuje se još jedno ročište nakon čega bi trebalo da uslijedi presuda. To je za BIRN BiH potvrdila advokatica Vinka Bajića, Jovana Kisin.

U Sindikatu radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske kažu da nisu upoznati sa Bajićevim slučajem. Predsjednica sindikata Anica Jondić navodi da im se on nije obraćao.

“Nismo imali u tom slučaju ni mandat da djelujemo”, kaže ona.

U banjalučkoj Policijskoj upravi, gdje je policajac Vinko Bajić radio prije suspenzije, odgovorili su kratko da je Bajić, zbog postojanja sumnje da je počinio težu povredu radne dužnosti, privremeno u junu 2019. udaljen iz MUP-a RS-a do okončanja disciplinskog postupka, a da je u januaru 2020. godine konačno proglašen disciplinski odgovornim.

Iz Uprave nisu odgovorili na pitanja o navodima Bajića da je trpio sankcije zbog podrške okupljenima oko oca Davida Dragičevića.

David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine. Njegovo tijelo pronađeno je na ušću rijeke Crkvene u Vrbas u Banjaluci 24. marta. Prvobitna istraga tvrdila je da je smrt nastala utapanjem bez elemenata krivičnog djela. Tri mjeseca kasnije, banjalučko Okružno tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv N.N. lica zbog ubistva Davida Dragičevića. Istraga za sada nije otkrila počinioce.

U istrazi njegovog ubistva došlo je do nestanka nekih od ključnih dokaza.

Dvojica kriminalističkih tehničara Policijske uprave Banjaluka optuženi su da su bacili bokserice koje su nakon obdukcije prebačene u depozit Policijske uprave Banjaluka, odnosno prostoriju za sušenje predmeta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari