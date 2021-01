Četvorica huligana teško pretukla juniora Veleža ispred fast fooda “Gladne oči”

Šokantan slučaj dogodio se u petak navečer u Mostaru, kada su četvorica huligana ispred ugostiteljskog objekta „Gladne oči“, najprije verbalno , a potom i fizički nasrnuli na 17-godišnjeg igrača Veleža, dok je sa svojom tri godine starijom sestrom čekao sendvič.

Kako nam je, uz dozvolu svojih roditelja, ispričala H. S. (puni identitet poznat Redakciji) ona i brat su s još troje prijatelja odlučili otići do objekta „Gladne oči“, gdje često, tokom večernjih izlazaka kupuju sendviče. Nakon što su parkirali automobil, naručili su sendviče , koje su, zajedno ispred objekta čekali ona, njen brat i još jedan prijatelj. Ostalih dvoje prijatelja nisu izlazili iz automobila

Psovke i uvrede

U trenutku kada je njen brat krenuo da plati sendviče, iz taksija su, priča nam ona, izašla četvorica mladića. Čim su ga prepoznali, kazala je, počeli su ga vrijeđati na nacionalnoj osnovi.

-Govorili su mu : „Balijo, šta ćeš ovdje, briši odavde“. Kada su vidjeli da on ne odgovara na njihove provokacije, krenuli su na njega i nisu se smirili dok ga nisu izudarali po glavi i šakama i nogama, ali i „kostolomcem“. Ja sam ga pokušala odbraniti, ali i mene su povrijedili u predjelu ruke i leđa, dok su našeg prijatelja gurnuli ustranu i nakon toga su pobjegli. Pozvala sam Hitnu, ali mi je rečeno da oni ne znaju gdje se nalaze „Gladne oči“, nakon čega sam brata automobilom odvezla do Kantonalne bolnice „Dr.Safet Mujić“ te obavijestila i policiju – ispričala nam je ona, piše “Avaz“.

Zapalili kontejner

Nažalost, kako je kazala, niko od uposlenika nije prišao da im pomogne, a ovo nije prvi put, navela je, da je njen brat na meti huligana.

-Mi, inače, živimo, u uslovno rečeno, zapadnom dijelu Mostara i oni znaju da brat igra u „Veležu“ i , očito, iz samo njima znanih razloga im to smeta. Nerijetko ga na ulici provociraju raznim pogrdnim riječima na nacionalnoj osnovi, što on svaki put izignoriše. Zaista, on je neko ko nije sklon incidentima i ne želi ih. Jednom su nam dovikivali ispod prozora i kao svojevrsnu prijetnju zapalili kontejner. Iskreno se nadam da će policija riješiti ovaj slučaj- kazala nam je ona.

Nasilničko ponašanje

Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona su nam potvrdili da je H.S. u petak u 22.15 sati prijavila nasilničko ponašanje ispred objekta „Gladne oči“, u ulici Kralja Tomislava (Staro Veležovo op.a.),nakon čega je odmah na lice mjesta upućena policijska patrola.

-Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da su četiri nepoznate osobe rukama, nogama i teleskopskom palicom udarali maloljetnu osobu (2003.), kojojoj je ljekarska pomoć ukazana u bolnici i gdje su mu konstatirane lakše tjelesne ozljede. Slijedi dalji rad na ovom slučaju-kazali su nam iz MUP-a HNK.

Facebook komentari