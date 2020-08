Belma Šoljanin je preminula nakon porođaja, a zbog čega je ona bila heroina: Cijeli grad plače za njom

Riječ je 37-godišnjakinji koja je prije tri dana rodila sina.

Žena je u 35. sedmici trudnoće primljena u Izolatorij Podhrastovi, a porođena je prije tri dana na GAK-u, te potom ponovo vraćena u izolatorij.

Kako saznajemo, riječ je o Belmi Šoljanin, suosnivačici Udruženja i Facebook grupe Centar za trudnice i mlade majke – Savjetovalište udruženja TIM, gdje su žene iz cijele BiH i regiona tražile savjete i dijelile iskustva o trudnoći, porođaju, dojenju, majčinstvu…

Upravo je Belma, kao majka i psiholog, svojim savjetima pomogla velikom broju njih i njena prerana smrt je bez sumnje pogodila više od 61.000 žena koje su članice grupe Centar za trudnice i mlade majke.

Osim tek rođenog sina, iza Belme su ostali suprug i dvije kćerke.

EVO KO JE BILA BELMA ŠOLJANIN

Više od pet godina Belma Šoljanin je nesebično pomagala mladim mamama i trudnicama da lakše i uspješnije shvate ulogu roditeljstva.

Činjenica da više od 50.000 žena ima direktnu korist od njenog angažmana je značajan argument za spominjanje njenog društvenog angažmana.

Belma je bila direktorica Instituta za majku i dijete pri UMDB te kontinuirano učestvuje i koordinira projekte koji jačaju ženu, majku, a samim tim i porodicu. Značajan projekt koji je vodila je Program prevencije postporođajne depresije.

Prije pet godina pokrenula je Centar za trudnice i mame BiH s kolegicom psihologinjom, koji je postao neodvojiv dio života žena u najosjetljivijem periodu – tokom trudnoće i poroda, ali i nakon toga. Majka je dvije djevojčice i trudnica.

U nastavku pročitajte intervju s Belmom Šoljanin.

Majka ste i trudnica. Kako sve stižete?

Iskreno, nikako. Ali prioriteti su, ipak, tu. Porodica pa posao. I tako redom. Činjenica je da nam je ljubav gorivo i motiv. Kao majci i trudnici to mi je najvažnije. Djeca su čudesna i uz njih spoznaš i svoje limite, ali i svoju enormnu snagu da učiš, stvaraš, boriš se, napreduješ… Moj suprug je u svemu tome velika podrška, što je neprocjenjivo.

Putem online platforme TIM širom svijeta pomažete ženama koje se ostvaruju u ulozi majke. Kako je došlo do te ideje?

U februaru 2015. godine u saradnji s prijateljicom i kolegicom psihologinjom Aidom Džaferović nastala je Facebook grupa koja danas, nakon nešto više od pet godina rada, okuplja više od 57.000 žena/majki/trudnica/porodilja iz Bosne i Hercegovine, ali i cijelog svijeta. Kontinuirana edukacija i psihološka podrška su ključni, a vjerujem da su kreiranjem ove važne priče i dostupni velikom broju budućih i mladih majki.

Je li teško raditi sa ženama i koliko one uopće u našem društvu imaju takvu vrstu podrške koju im Vi pružate?

Sa ženama koje su svjesne važnosti ove podrške i žele se educirati zadovoljstvo je raditi. Put koji žena prođe od trudnoće do poroda i priprema za majčinstvo su veoma važni za očuvanje zdravog društva. Ono što bi, bez sumnje, društvo i država trajno morali osigurati je zdravlje žene, majke, tetke, prijateljice… Jer „ruka koja njiše kolijevku, ruka je koja vlada svijetom“. Radimo kontinuirano na tome da bude dostupno sve većem broju žena/porodica, u ovom momentu to još nije u stepenu u kojem bismo željeli.

U drugim zemljama je sasvim normalno da buduće majke pohađaju određene kurseve za pripremu novog života s novorođenčetom. Koliko je to zastupljeno u BiH i jesmo li sazreli za takve stvari?

Izazov pripreme za dolazak novog člana je nešto što svaki mladi roditelj mora proći. To koliko adekvatno će se uključiti i pripremiti povećat će nivo njihovih kompetencija za nove uloge i samim tim osigurati bolji početak. Postoje inicijative i udruženja koja se bave tim, mada sam uvjerena u to da to nije dostupno svima i svuda. Vjerujem da se sve to mora dići na mnogo veći nivo, povećati svijest o važnosti toga. Zdrava porodica je osnov gradnje jednog društva i njegova budućnost. S divnom gospođom Almom H. Badić, predsjednicom UMDB-a, aktivno radim na nalaženju načina uspostave ovog Centra za potrebe svih budućih roditelja iz Kantona Sarajevo. UMDB Institut za majku i dijete je ostvarivanjem zvaničnih saradnji s institucijama napravio veliki pomak u građenju mosta između roditelja i struke i to je, sigurna sam, dobar temelj, a nastojimo i zvanično otvoriti prvi centar za majku, dijete i porodicu koji se u malom implementira godinu unazad, a kroz pažljivo planirane programe edukacije za buduće roditelje radi se na pripremi, povećanju kompetencija, ukazuje se na važnost rađanja novog života i važnost očuvanja porodice. Putem Facebook stranice ‘Institut za majku i dijete’ javnim pozivima obavještavamo o datumima radionica i edukacija. Zbog aktuelnih epidemioloških preporuka u martu fokus je na online edukacijama, završava Šoljanin, prenosi “Hayat.baHayat“.

