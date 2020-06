Ko je danas u sudnici uznemirio fatalnu Sunitu Hindić: Svjedočili taksista i policajci

Saslušanjem dr.Tatjane Kilibarda danas je u Kantonalnom sudu Mostar nastavljeno suđenje Suniti Hindić (21) optuženoj za ubistvo Nine Ivankovića (55), vlasnika motela „Villa Ivanković“.

Dr. Kilibarda bila je dežurni ljekar na dan ubistva, 4. oktobra prošle godine, kada su u jutarnjim satima dobili poziv od, kako je navela, ženske osobe o tome da je u „Villi Ivanković“ povrijeđena osoba. Ova svjedokinja je navela da su taj poziv svi u Hitnoj pomoći čuli preko razglasa, a dolaskom na lice mjesta, zajedno s policijom u sobi motela zatekli su u lokvi krvi mušku osobu.

Bio bez pulsa

Dr. Kilibarda je kazala i da je muška osoba bila bez pulsa, bez znakova života i s proširenim zjenicama, ipak, pokušala je reanimaciju „iako je znala da od toga nema ništa“.

Ajdin Begović iz Jablanice bio je taksista koji je Hindić tog jutra, oko 8.15 sati kada je na taksi stajalištu izašla iz crvenog automobila prevezao do Bugojna. Podsjetimo, Hindić je do Jablanice dovezla Sunčica Margeta koja je o tome svjedočila na prethodnom ročištu.

Begović je ispričao da je Hindić, koju je prepoznao u sudnici, bila bosa i s crnim šalom preko glave te da ga je tokom vožnje zamolila da uključi grijanje, jer, kako mu je kazala, posljednih dana je imala groznicu.

Također, zamolila ga je, iznio je, da vozi brže jer je, kako mu je rekla, imala smrtni slučaj u porodici. Na njegovo pitanje ko je umro, ona mu je uzvratila da joj je umrla majka, nakon čega se praktično i završila komunikacija između njih dvoje sve do dolaska u Bugojno, pred zgradu do koje ju je dovezao. Tu mu je kazala da će njen tata platiti vožnju koja je bila dogovorena po cijeni od 70 KM, nakon čega ga je zamolila da joj pomogne doći do stana, “jer ju je boljela noga”.

Žena koja im je otvorila vrata, kako je naveo, a koju je Hindić upitala ima li novca da plati vožnju kazala je da ima 20 KM, a nakon što je on zatražio dogovoreni novac, Hindić mu je dala zlatni prsten koji je odnio u zlataru i za koji je dobio 65 KM. Kazao je i da je primijetio kada je krenuo iz Bugojna da je sjedište na kojem se nalazila Hindić bilo mokro.

Pripadnici Policijske uprave Bugojno, Elvedin Mandžuka i Enes Šehić svjedočili su na okolnosti 5. oktobra 2019. godine kada su po depeši MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona izuzeli odjeću Sunite Hindić iz stana Razije Hindić, za koju su obojica naveli da je njena majka. Ona ih je, kazali su, doborovoljno pustila u stan i pokazala im mjesto na kojem su se nalazile crne hlače, bež džemper, crni šal i grudnjak, koju su izuzeli.

Hindić se bila vidno uznemirila tokom njihovog svjedočenja, kada su izjavili, na upit tužiteljice Tanje Marčinko da je poznaju i to službeno, “još od osnovne škole”, kako je to naveo Mandžuka.

Nije kažnjavana

Iako je Marčinko zatražila da to pojasne, tome se usprotivila Nada Dalipagić, braniteljica Hindić, istakavši kako nema potrebe za takvim pitanjima, s obzirom na to da njena branjenica nije do sada kažnjavana. Iako je Marčinko burno reagirala na to, predsjedavajući Sudskog vijeća, Elis Sultanić je uvažio prigovor Dalipagić.

Suđenje će biti nastavljeno 9. jula kada će videolinkom biti saslušana dvojica svjedoka iz Hrvatske, koji su u noći koja je prethodila ubistvu bili u motelu, a planirano je saslušanje i brojnih vještaka.

