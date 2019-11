Lopovi su odnijeli nekoliko stotina eura i još neke sitnice.

Prema informacijama, u stanu nije bilo nekih većih vrijednosti s obzirom na to da stan iznajmljuje i u njemu direktor UIOBiH samo prespava, piše Avaz.

Provaljeno je baš onda kada je Džakula otišao iz Banje Luke u Čapljinu za praznik Svi sveti.

Do direktora UIOBiH nismo uspjeli doći, s obzirom na to da je još na putu od kuće do radnog mjesta u Banjoj Luci.

