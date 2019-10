Lana Bijedić je još bila živa kad je bačena u rijeku

Nedjelja, 6. listopada za ribara koji je redovito pecao na rijeci Studenčici, u Studencima kod Ljubuškog bit će dan koji nikad neće zaboraviti. U poslijepodnevnim satima ispod mosta visokog 100 metara, a gdje protječe rijeka, njegovu rutinu potpuno je poremetio pronalazak ženskog tijela. Šokiran, nazvao je MUP ZHŽ-a, a na mjestu događaja uskoro je bila policija, a u 19.00 sati na poziv MUP-a ZHŽ-a i pripadnici Hercegovačke gorske službe spašavanja koji su beživotno tijelo izvukli iz vode.

Milenko Dropuljić, iskusni spasilac, kazao nam je da su među njih 12 koji su izvlačili tijelo iz vode bile i tri ženske osobe pa je posebno teško bilo i njima kad su vidjeli da je mlada djevojka njihovih godina. Sreća u nesreći je što je tijelo brzo pronađeno i što se ribar našao na toj lokaciji jer tko zna koliko bi sve trajalo i kome bi palo na pamet da pretraži spomenutu rijeku koja je u tom dijelu i uska i plitka i nepristupačna, piše “Večernji“.

Nakon informacije o pronalasku tijela, uskoro je stigla vijest zbog koje mještani Studenaca i žitelji gradova Ljubuški i Čapljina te noći nisu mirno zaspali. Dogodilo se ubojstvo!

Danas, dva tjedna nakon tog slučaja, cijela Hercegovina priča o žrtvi, 19-godišnjoj Lani Bijedić. Arthur Conan Doyle je kroz Sherlocka Holmesa utjelovio čuvenu detektivsku izreku “tisak je najdragocjenija institucija pod uvjetom da je znaš iskoristiti”.

Upravo u Večernjaku objavljene informacije uključile su javnost i motivirale više od 50 svjedoka koji su vidjeli Lanu Bijedić kobnog dana 6. listopada da se prisjete svega što su vidjeli. Otkrili smo i detalje njezina puta koji su mnoge podsjetili da su vidjeli djevojku koja se, hodajući, stalno osvrtala oko sebe, prema čemu je izvjesno da je s nekim prethodno postojao dogovor.

Vještačenje mobitela

A priča počinje u obiteljskoj kući u mostarskom naselju Sjeverni logor gdje je Lana živjela s majkom Ninom Bijedić, dekanicom Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bijedić, a jugoslavenski političar po kojem ovo sveučilište nosi ime je ujedno i brat Lanina pradjeda.

Negdje oko 11.00 sati, prema navodima majke, Lana se odlazi naći s prijateljicom. Koji sat poslije, ispostavit će se da dogovora s nijednom prijateljicom nije bilo. Sa sobom je Lana ponijela mobitel i 100 KM. Plan je bio da se tog dana u 17.00 sati ukrca na vlak za Sarajevo u kojem je planirala nastaviti školovanje na International Burch Universityju. Nažalost, odlazak na studij nije dočekala.

Umjesto toga, ukrcala se na autobus u Čapljinu. S autobusnog kolodvora krenula je pješke, a nadzorne kamere na jednoj benzinskoj crpki snimile su je u 12.10 sati. Zatim se pojavljuje snimka pješačenja kod kružnog toka u Zvirovićima u 13.30 sati. Ispostavilo se da je odatle nastavila pješačiti još koji kilometar do mjesta ubojstva. Prema tome, Lana je propješačila oko 8 kilometara, nakon čega dolazimo do priče koja puni stranice crne kronike BiH i regije svakodnevno.

Nepoznata osoba, što je potvrdila obdukcija, Lanu je udarala po tijelu i davila. Zločinački čin završio je ubacivanjem tijela djevojke u rijeku. Zbog vode koja je pronađena u plućima djevojke pretpostavlja se da je još bila živa i da joj se moglo pomoći. Čim je ubojstvo potvrđeno, policija na čelu s MUP-om ZHŽ-a formirala je istražni tim, a na raspolaganje su se stavile sve policijske i obavještajne agencije u Federaciji BiH.

Rijeku su pretraživali i profesionalni ronioci iz Tuzle s ciljem pronalaska nekog vrijednog dokaza. Istraga se paralelno vodi u više smjerova, ispituju se prijatelji i svjedoci, a neke tvrdnje bile su nedorečene tako da su neki morali na ponovno ispitivanje. Izuzimaju se predmeti. Među njima i Lanine stvari poput laptopa, a na vještačenje je poslan i mobilni telefon koji je ubojica predvidio slučajno ili namjerno.

Mnogi su vjerovali da će on otkriti tajnu ubojstva Lane Bijedić, odnosno istinu o njezinoj komunikaciji toga dana, međutim istražitelji u Sarajevu nisu ga uspjeli otvoriti pa je on poslan na vještačenje u inozemstvo. Ono što je šokiralo mnoge je i činjenica da je Lana Bijedić napisala svoj testament.

Djevojka od 19 godina, pred kojom je bio život, u siječnju ove godine napisala je oporuku, posljednju volju za slučaj svoje smrti. Je li Lana već tada sumnjala da bi joj netko mogao oduzeti život, ostaje ono što javnost zanima. Simptomatičan je i njezin Facebook-profil koji je nedugo prije ubojstva deaktiviran, tako da se ne mogu analizirati njezine objave, komentari i druge stvari koje bi mogle pomoći slučaju. Poznato je pak da oni koji su govorili o Lani, od kolega iz Srednje građevinske škole u Mostaru do profesora, biranim su se riječima opraštali.

Njezina ravnateljica Sanela Mesihović istaknula je na ispraćaju koji je održan 10. listopada da je prvi susret s Lanom dao naslutiti da će u srcima poznanika ostaviti dubok i neizbrisiv trag. Lana je, prema njezinim riječima, bila iskrena, neposredna, jednostavna i pravedna osoba koja je voljela prirodu i znanost, a krasila ju je i spremnost da uvijek pomogne drugima.

Na ispraćaju je bio i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić i drugi vodeći ljudi Grada Mostara. Vjerski obred po pravoslavnim običajima predvodio je paroh Radivoje Krulj. I tu su istražitelji motrili one koji su došli uputiti posljednji pozdrav Lani i izraziti sućut njezinoj obitelji jer se ništa nije željelo prepustiti slučaju.

Kozmopolit, ali prije svega Mostarka

Lana je život provela u Mostaru odakle joj je pokojni otac, a želja majke Nine koja je rođena Beograđanka bila je da njihova kći Lana bude kremirana u tom gradu. Tako je i bilo 12. listopada. Kako smo saznali u tjednu koji je iza nas, Nina Bijedić trajno je napustila Mostar i otišla živjeti u Beograd.

Objavila je i “Zahvalu Mostaru” u kojoj je pojasnila tu očaranost svoje Lane ljubuškim kupalištima. I iz toga je jasno da je ubijena djevojka odlično poznavala teren kojim je pješačila oko 8 kilometara, a napisala je i da je za nju i Lanu Mostar bio čitav sliv Neretve od Jablanice do ušća.

– Kada smo bile u Americi rekla mi je kako nigdje ne postoji ljepša priroda od onog dijela kanjona Neretve između Donje Jablanice i mosta Begića i Begovića. Kada god smo tuda prolazile, Lana je zamišljala kako bi bilo lijepo da se naprave daščane staze kojima bi se moglo prolaziti iznad jezera. Naše omiljeno mjesto na moru bilo je Blace i onaj pijesak desno od Blaca kamo smo išle šetati do samog ušća Neretve… tu sam je vodila gotovo svaki vikend zimi, jer joj je morski zrak smirivao alergije. Omiljena rijeka bila joj je Trebižet. Od trenutka kad smo prvi put otkrila Kravice, kupala se u njemu od ožujka do listopada… poslije smo otkrile i Božjak i koristile smo svaku priliku da uživamo u zelenoj vodi i prelijepoj prirodi – napisala je majka, a upravo se u blizini Božjaka i dogodilo ubojstvo. Za Lanu je napisala da je bila kozmopolit, ali i da je prije svega bila Mostarka. Hercegovka.

– Na moju ogromnu radost, Lana je izrastala u dobru osobu koja je željela iskoristiti svoje potencijale. I zato se svima zahvaljujem što ste mi pomogli da imam najdivniju kćer na cijelom svijetu. Moju Lanu – objavila je Nina Bijedić.

Prošlog tjedna forenzičari Federalne uprave policije vještačili su i dva automobila i mjesto ubojstva. Automobili su istog vlasnika, a s prvim koji je viđen u blizini mjesta ubojstva, kako se navodi, imao je prometnu nesreću. S obzirom na to da je bio razbijen, kupio je istog dana drugi auto. Dok se čekaju rezultati vještačenja, osobu se motri.

Paralelno s tim vodi se više istraga, a mnogima je, također i istražiteljima, u oči upao komentar nepoznatog autora na jednom hercegovačkom portalu, napisan na ekavici, a koji je iznio niz detalja i objasnio koga bi trebalo ponovno ispitati. Ne isključuje se mogućnost da je osoba koja je to komentirala na neki način svjedočila događaju.

– Svjedoci, pogotovo ribar, vidio ga je ili taj dan ili dan poslije ubojstva kad je došao tu uzeti to što mu je ispalo iz džepa na mjestu zločina, to je bio ili novčanik ili upaljač. Uzeo je policiji dokaz ispred nosa. Pitajte opet tu stariju ženu, osim Lane, je li vidjela još nekog da hoda tim putem. Žrtva je tu vjerojatno krenula jer je htjela jednostavno biti sama, bila je tužna zbog dečka, ali će to policija vidjeti u njezinim zapisima. Taj momak nema nikakve veze s ubojstvom.

Da nastavim… ubojica je ubrzao i sustigao Lanu. Kako se on njoj pokušao upucavati, to on najbolje zna, a zna i da se žrtvi nije svidio njegov prilaz i ozlijedila ga je… doslovno da je čovjek pobjesnio i tu je uslijedila svađa i tučnjava. Njih dvoje doslovno su se tukli. U tom trenutku on je nju htio zadaviti i pokušavao je. Kada je izgubila svijest, ubacio ju je u rijeku – naveo je u svom izlaganju.

Mjesto oko rijeke sada izgleda sablasno. Mještani s kojima smo razgovarali prisjećaju se da su se nekad tu sastajali ljubavni parovi, međutim već godinama ono miruje. Prije nekoliko godina tu se dogodilo samoubojstvo, kad se mladić s mosta bacio pored rijeke. Oni koji su se tu nekad, davno susretali s nostalgijom će se prisjećati tih ljepših vremena bez policijskih vozila i vrpci.

Dva su tjedna od ubojstva, a obitelj i javnost zaslužuje znati istinu o ubojstvu Lane Bijedić. Slučaj je izuzetno misteriozan, ali javnost vjeruje da će policija riješiti slučaj, osobito zbog činjenice da će uskoro doći rezultati vještačenja od kojih bi negdje morao biti odgovor na pitanje tko je počinitelj.

Loading..

loading...

Facebook komentari