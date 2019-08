Mehmed na Bajram pljunuo, a zatim i nogom udario efendiju Grahića

Advertisements

Uviđaj su obavili službenici PU Zvornik, a nadležni tužilac je napad na efendiju Grahića okarakterisao kao krivično djelo.

“Nakon bajram-namaza ušao je u prostorije Medžlisa i došao do mog stola. Prvo me pljunuo u lice, a potom me nogom udario u bubreg. Bio je spreman da mi nanese još povreda, ali je u tome spriječen”, govori za “Avaz” efendija Grahić.

Razlog za Mehmedovo nezadovoljstvo leži u činjenici što mu Islamska zajednica nije povjerila zadatak da predvodi akciju klanja kurbana na području Vlasenice, cijeneći da u ovom trenutku nije osoba koja može na kvalitetan način završiti taj posao.

“Znači li to da poslije svake odluke Islamske zajednice nezadovoljni pojedinci mogu doći u Medžlis i napasti glavnog imama”, pita se ef. Grahić.

Nije prvi put da se efendiji Grahiću prijeti. Činili su to i domicilni Srbi, ali i Bošnjaci koji su nastanjeni na području FBiH.

Mehmed K., koji je poznat po ekscesima na području Vlasenice, ovoga puta je otišao korak dalje i pred brojnim svjedocima na ružan i primitivan način fizički napao efendiju Grahića, koji je potom o svemu tome obavijestio policiju i nadležno tužilaštvo.

