Zenica: Više od hiljadu građana oboljelo od raka

Advertisements

Te su prijave, prema važećim propisima, obavezni dostavljati nadležni ljekari svih nivoa zdravstvene zaštite koji utvrde oboljenje. Kako navode iz Instituta, ovu obavezu ne ispunjavaju svi, pa se podaci iz registra moraju uzeti s izvjesnom rezervom, odnosno oni ovise o ažurnosti prijavljivača.

Prema podacima iz registra INZ-a, na području Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) 2018. godine zabilježeno je 1.047 oboljelih od malignih neoplazmi (kancera), od čega se 566 (54 posto) odnosi na muškarce, a 481 (46 posto) na žene.

Godinu ranije, 2017., broj prijavljenih oboljelih bio je 1.067, što znači da je broj evidentiranih neznatno manji nego prethodne, ali i ranijih godina, navodi se u Izvještaju INZ-a, piše Avaz.

Najviše oboljelih je starosne dobi iznad 65 godina (543 prijavljena slučaja ili 52 posto), zatim za dob od 50 do 64 godine (402 prijavljenih ili 39 posto), dobi od 25 do 49 godina (95 prijavljenih ili devet posto), dobi od 15 do 24 godine (tri prijavljena slučaja ili manje od jedan posto), 0-6 godina (tri prijavljena slučaja), te na kraju od 7 do 14 godina (jedan prijavljen slučaj).

Prosječna starost u kojoj se obolijeva od malignih neoplazmi kod oba spola je 65 godina.

Na osnovu pristiglih prijava, iz Instituta navode da se može govoriti o nekoliko vodećih malignih neoplazmi kod muškaraca i kod žena.

Vodeće maligne neoplazme kod muškaraca:

1. karcinom pluća i bronhija – 22,9 posto,

2. prostate – 9,7 posto,

3. kolorektalni (rak debelog crijeva) – 6,8 posto,

4. jetre – 5,1 posto.

Vodeće maligne neoplazme kod žena:

1. karcinom dojke – 19,5 posto,

2. bronhija i pluća – 8,6 posto,

3. pankreasa – 5,2 posto.

Advertisements

loading...

Facebook komentari