Crna hronika

Svih pet poginulih bh. planinara u Rusiji su iz Zenice

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Objavljeno prije 34 minute

Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara, koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice – potvrdio je Feni načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

Hrustanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno, također bio član ove ekspedicije.

-Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice – dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro,pišu Vijesti

Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić – kaže Hrustanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te da ne može saopćiti imena poginulih.

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.


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