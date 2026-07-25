Svih pet poginulih bh. planinara u Rusiji su iz Zenice

Hrustanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno, također bio član ove ekspedicije.

-Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice – dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro,pišu Vijesti

Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić – kaže Hrustanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te da ne može saopćiti imena poginulih.

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.

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