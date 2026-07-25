Američka influenserica ubijena nakon što je na mrežama podijelila da je njen suprug pedofil

Sara Gilson (43) je 11. jula objavila na TikToku referat o ponašanju njenog muža. Video je bio dio tekućeg trenda dokumentarnih filmova na Netflixu, u kojima se korisnici pretvaraju da sjedaju za intervju sa strimerom o temama koje se kreću od malih internih šala do traumatičnih otkrića.Pripremam se za trenutak kada Netflix objavi dokumentarac o mom uskoro bivšem mužu za koga sam upravo saznala da je pedofil – napisala je Gilson ispod snimka,piše Avaz

Manje od dvije sedmice kasnije, u četvrtak, Sara i njen muž pronađeni su mrtvi sa prostrelnim ranama u njenoj kući u Ovasu, Oklahoma. Dijete koje je živjelo u kući pozvalo je policiju.

Saru je upucao Dafi, koji je potom izvršio samoubistvo, saopćiile su vlasti.Godinama prije ubistva i samoubistva, Sara je podnijela dvije zaštitne prijave protiv Dafija, prema sudskim zapisima. One su odbačene jer se nije pojavila na ročištu, izvještava The Oklahoman.

Naime, ona je tvrdila da je njen muž poljubio i dodirnuo petnaestogodišnju djevojčicu koju je trenirao, a uhvatio ga je drugi trener. To je potvrdila i majka djevojčice.

Djevojčica je rekla majci da se Dafi bavio dodatnim neprimjerenim ponašanjem, uključujući slanje poruka, pozivanje u svoju hotelsku sobu tokom putovanja na turnir i nuđenje novca “da je ućutka”.

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