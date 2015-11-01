Tragedija u Austriji,majka slučajno pregazila jednogodišnju kćer

Dijete je toliko teško ozlijeđeno da je podleglo ozljedama na mjestu nesreće, objavila je danas policija regije Gornja Austrija,piše Index

Tragedija se dogodila u subotu navečer u okrugu Schärding, oko 20 kilometara južno od njemačkoga pograničnog grada Passaua.

Otac podigao auto dizalicom, ali bilo je prekasno

Djevojčičini su roditelji u garaži mijenjali gume na svome automobilu. Kad su završili, 29-godišnja majka krenula je vozilom unatrag. Navodno je osjetila udarac i odmah se zaustavila.

Kad je izašla iz automobila shvatila je da joj je kći zarobljena pod vozilom. Djetetov otac odmah ga je počeo podizati dizalicom, no bilo je prekasno.

Zaposlenici hitne pomoći koji su odmah pozvani na mjesto događaja, unatoč hitnim naporima oživljavanja nisu uspjeli spasiti život nesretne djevojčice.

