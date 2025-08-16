Svadbena kolona zaustavila se ispred džamije u Jajcu: Oglasili se iz SDA, vijećnik prijavio napad

Općinski odbor Stranke demokratske akcije (SDA) Jajce oglasio se saopćenjem povodom incidenta koji se dogodio u centru grada prilikom prolaska svadbene kolone vozila.

Kako navode iz SDA Jajce, svadbena kolona se zaustavila ispred gradske džamije, gdje su pojedini učesnici, mašući etničkim zastavama i glasno skandirajući, narušili javni red i mir s očitom namjerom provokacije.

Iz stranke ističu da je posebno zabrinjavajuće što je jedan od učesnika svadbene kolone na jednom od semafora verbalno napao Rasima Šahmana, vijećnika SDA u Općinskom vijeću Jajce, koji se u tom trenutku nalazio u saobraćaju u svom privatnom vozilu. Napad je, kako je potvrđeno, prijavljen Policijskoj stanici Jajce.

– SDA Jajce, kao odgovorna politička organizacija, smatra svojom obavezom da reaguje na večerašnji incident koji se dogodio u centru našeg grada.

Tokom prolaska svadbene kolone vozila, ista se zaustavila ispred gradske džamije, pri čemu su pojedini učesnici na neprimjeren način, mahanjem etničkim zastavama jednog naroda i glasnim skandiranjem, narušili javni red i mir sa očitom namjerom provokacije ali srećom bezuspješno.

Posebno zabrinjava činjenica da je jedan od učesnika kolone iz vozila na jednom od semafora verbalno napao Rasima Šahmana, vijećnika SDA u Općinskom vijeću Jajce, koji se u tom trenutku nalazio u saobraćaju u svom privatnom vozilu.

Naš vijećnik je napad prijavio Policijskoj stanici Jajce.

Smatramo da ovakvi postupci narušavaju stabilnu i mirnu atmosferu koju Jajce njeguje godinama, te ih najoštrije osuđujemo.

Pozivamo nadležne organe javnog reda i mira – policiju i pravosuđe – da, u skladu sa zakonom, preduzmu potrebne mjere i sankcionišu odgovorne.

Istovremeno, apelujemo na sve građane da svojim ponašanjem i porukama daju doprinos očuvanju međusobnog poštovanja, dobrog i uhodanog života, te spriječe ponavljanje sličnih incidenata, poručuju iz SDA, prenosi Avaz

