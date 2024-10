Čovjek koji je izvlačio stradale u nesreći kod Visokog: Armin je pokušavao da spasi Branku, pa su ih pronašli kako se drže za ruke

Čista snaga volje. Pričaju tako o činu M. B. (22), koji je nakon stravične nesreće u noći na četvrtak u mjestu Dobrinje kraj Visokog otišao potražiti pomoć za prijatelje koji su završili u rijeci Bosni.

Kako pričaju za 24sata mještani, nakon što su autom sletjeli s ceste i survali se niz padinu prema rijeci, on je u jednom trenutku ispao sa stražnjeg sjedala kroz prozor. To mu je spasilo život. Poginuli su njegovi prijatelji Branka Dusper i Armin Puščulović iz Kiseljaka te Amina Kardaš i Sarah Savić iz Visokog.

Hodao do kuća

Čim se osvijestio, krenuo je po pomoć. Kako neslužbeno saznaju, to je bilo u srijedu oko 22 sata. S obzirom na to da na tom dijelu kuće nisu blizu, samo je nastavio hodati. Uspio se dokopati ljudi tri i po sata nakon nesreće, i to dva kilometra dalje u mjestu Buzić Mahala. Policija je potvrdila kako su prvi poziv o tragediji dobili u četvrtak oko 1.30 sati.

– U mjestu Buzić Mahala pronađen je muškarac iz Visokog, koji je imao vidne tjelesne povrede i s kojim je bilo teško ostvariti komunikaciju. Prevezen je u Kantonalnu bolnicu Zenica – piše MUP Zeničko-dobojskog kantona.

Dva sata poslije nazvali su ih iz bolnice i rekli kako je mladić uspio reći da je bio s još troje prijatelja i kako su u Dobrinju sletjeli u rijeku Bosnu. Policijske patrole, Hitna pomoć i vatrogasci odjurili su i uspjeli pronaći tragove slijetanja. U mraku su otkrili auto u rijeci i u njemu četiri tijela, jedno više nego što je teško povrijeđeni 22-godišnjak prijavio. Njemu se stanje pogoršalo te su ga prebacili u Kliniku urgentne medicine u Sarajevu.

– Niko ne zna kako je uspio doći do ljudi. Navodno je rekao da su sletjeli, ali se onesvijestio. Ne dao Bog to nikome – rekao je za 24 sata autoprijevoznik Tarik Dizdar, koji je učestvovao u akciji vađenja automobila iz rijeke.

Iako je i ranije učestvovao u akcijama izvlačenja stradalih, susret s unesrećenim ga je jako uznemirio. U glasu su mu se izmjenjivali tuga, ljutnja i očaj.

– Pretpostavljam da je Armin pokušavao spasiti Branku. Oni su bili naprijed. Nije je uspio izvući pa su ih tako našli kako se drže za ruke – priča Dizdar i dodaje kako su stradali bili vezani u automobilu.

– Na tome mjestu, gdje su oni sletjeli, vadio sam barem deset ljudi. Taj zavoj je opasan. I mi lokalni se znamo zamisliti pa projurimo jače nego što treba, a kamoli oni koji ne znaju što im slijedi. Oni su samo projurili ravno, sletjeli s ceste i upali u rijeku. To je velika tragedija i katastrofa – kaže Dizdar i dodaje kako su ga mnogi zvali da mu plate što je odradio posao. Odbio je sve iako od tog posla prehranjuje porodicu i malu djecu.

– Ne želim da se išta plati. Njima, nek’ im je Bog na pomoći i laka zemlja – rekao je na kraju Dizdar.

Policija je potvrdila da su obavili obdukciju stradalih.

– Službenici Sektora kriminalističke policije nastavljaju s poduzimanjem svih potrebnih mjera i radnji na dokumentiranju ove saobraćajne nezgode – napisali su iz MUP-a i dodali kako na svemu surađuju s lokalnim tužiteljstvom.

Dan žalosti

Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić će zbog tragedije proglasiti Dan žalosti.

– To će vjerojatno biti dan kada će tragično stradalim u saobraćajnoj nesreći biti klanjana dženaza i obavljen ukop. Sve vrijeme smo u koordinaciji i sa Civilnom zaštitom i sa MUP-om – kazao je Ganić,piše Avaz

Nažalost, ovo nije jedina takva nesreća u okolici Visokog. Kako su pisali vatrogasci iz postrojbe u Visokom, nekoliko kilometara dalje od ove nezgode, u mjestu Muhašinovići, 22. februara su autom u rijeku Bosnu sletjela tri mladića.

– S kolegama iz Policijske stanice Visoko iz rijeke smo izvadili tri mlade osobe žive, koje su prevezene odmah vozilom Hitne medicinske pomoći Visoko na ukazivanje pomoći – napisali su na svojoj Facebook stranici pripadnici Vatrogasne brigade iz Visokog.

