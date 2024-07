Objavljena prognoza do 25. jula: Vreli dani i tropske noći do daljnjeg, evo kad će pasti temperatura

Kako su naglasili, na podjednaku vrućinu, lokalno čak i izraženiju, valja nam se prilagoditi u narednih sedam do deset dana, do kada će u Bosnu i Hercegovinu i dalje pristizati topao zrak sa sjevera Afrike.

U danima vikenda, u poslijepodnevnim satima, postojaće uslovi i za kraći lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Obilje sunca i uglavnom slab vjetar pogodovaće za ljetne aktivnosti, ali imajte na umu stalna upozorenja na vrućinu koja može biti opasna za zdravlje, i da je indeks UV zračenja vrlo visok, prenosi Radiosarajevo

“Uslovi za tropske noći postojaće na čitavom prostoru zemlje”, poručuju iz FHMZ.

Minimalne temperature zraka u varirat će između 20°C i 26°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 28°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 36°C i 41°C. Lokalno maksimalne temperature mogu rasti i do 42°C.

U periodu od 22. do 25 jula izgledan je prelezak jedne fronte preko naše zemlje, koja bi uslovila osjetniji pad temperature zraka, ali i izvjesnu količinu padavina. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 13°C i 18°C, u Hercegovini do 20°C. Najviša dnevna temperatura od 22°C do 27°C, jugu zemlje do 30°C, prognozira FHMZ.

