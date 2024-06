SEZONSKA PROGNOZA: Ljeto će biti pakleno

Tako je danas u 16 sati u Mostaru izmjereno 37 stepeni Celzijusa, a u Banjoj Luci i Zenici stepen manje. U Tuzli i u Gradačcu je temperatura zraka iznosila 35 stepeni, a u Sarajevu, Bugojnu, Sanskom Mostu i Širokom Brijegu 34 stepena Celzijusa…

Temperature i do 40 stepeni

Prema riječima Bakira Krajinovića, meteorologa FHMZ-a temperaturne vrijednosti do kraja sedmice dosezat će i do 40 stepeni na jugu naše zemlje.

Krajinović je podsjetio na to da je apsolutni rekord za ovaj mjesec izmjeren u Mostaru, kada je 29.juna 2006.godine bilo 41,2 stepena Celzijusa. I, prije tri godine, dodao je, imali smo toplotni val koji je uslovio na nekim stanicama i četiri dana sa nadmašenim rekordima. Te 2021. godine postavljeni su rekordi na Bjelašnici, u Bugojnu, Gradačcu, Sarajevu i Zenici. Također, rekordi su registrovani, naveo je, i 2012., 2006. i 2003.godine.

Ljeto, kalendarski, nastupa sutra, 20.juna u 22 sata i 50 minuta.

– U pogledu na sezonsku prognozu, kada je u pitanju ljeto pred nama, vrijednosti temperatura zraka tokom sva tri ljetna mjeseca su natprosječno visoke. Ono što treba naglasiti jeste pozitivna odstupanja koja su najviša na sjeveru naše zemlje i kreću se čak iznad pet stepeni u odnosu na referentne vrijednosti. Ta pozitivna odstupanja u drugim predjelima naše zemlje kreću se između tri i četiri stepena. U takvim okolnostima vrijednosti temperatura kakvih smo sad svjedoci bit će jako česte, odnosno, bit će česta pojava toplotnih valova koji će biti intenzivniji, ali i duži – rekao nam je Krajinović.

Vrhunac toplotnog vala

Uz sve to, nastavio je, ako pogledamo prognozu padavina za tri ljetna mjeseca, jasno vidimo na svim prognoznim modelima da nas očekuje ljeto s manjim količinama padavina nego je to uobičajeno.

– Te količine padavina su dosta manje i one su ispod 50 posto za veći dio naše zemlje – kazao nam je Krajinović.

Inače, vrhunac ovog toplotnog vala očekuje se u petak. Od subote bi temperaturne vrijednosti trebale biti u padu, a osjetno svježije očekuje se od ponedjeljka., prenosi Novi.

