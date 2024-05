Pogledajte nastup Šejle Zonić kojim je zadivila žiri: “Što se mene tiče, ti si pobjednica”

Izvela je pjesme “Da sam ptica” i “Ovo malo duše”. Nastup možete pogledati od 6:24. Bila je u duelu s Antonijom Čerkez, koja se nakon baraža također plasirala u četvrtfinale.

“Postavile ste ljestvicu koju drugi treba da dostignu da bi mogli da glasamo kako treba. Nema šta da se priča, to je primjer kako treba da pjevaju, da se ponašaju i izgledaju prave zvijezde. Svaka čast, predivne ste. Šejla, presudilo je to što su zamalo krenule suze da mi idu u acapella pjevanju. Svaka ima neki biser u glasu, njegujte ih i želim vam svu sreću”, rekla je Ivana Peters.

Ana Bekuta je Šejlu, između ostalog, pohvalila zato što je uvažila kritike koje je dobila u prethodnim emisijama te navela da je odlično izvela kraj pjesme “Da sam ptica”.

“Šejla, sama si zaslužna što ti se traži dlaka u jajetu, zato što si fantastičan pjevač i pjevač koji može apsolutno sve. Kada se desi mali ‘kvrc’, mi ti to kažemo i ne treba to lično da shvatiš, nego da znaš da je neko to čuo. Što se mene tiče, ti si i finalista i pobjednik i moja draga koleginica. Svaka čast, posebno za acapella pjevanje i tu pjesmu”, poručila joj je Snežana Đurišić.

Podsjećamo, Šejla je nedavno na društvenim mrežama, između ostalog, pisala o razlozima zbog kojih se odlučila na promjenu žanra.

“Nakon diplomskog, obilazila sam svijet sa svojim tadašnjim bendom pjevajući sevdah, a nakon što sam magistrirala na muzičkoj akademiji, shvatila sam da želim biti dostupna široj publici sa raznim žanrovima muzike, što mi, Bogu hvala, moj talent i obrazovanje omogućuje”, napisala je.

Također je navela da ranije nije imala dovoljno promocije.

“Rješenje sam vidjela u takmičenju za Zvezdama Granda i nisam se pokajala. Zahvalna sam i Grandu i najdivnijoj publici koju imam, a naročito mojoj porodici i dragom Bogu”, objavila je, prneosi Novi.

